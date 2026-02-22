Σε έξι μονάδες έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής κρούσματα αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής πως εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα σε άλλες 3 κτηνοτροφικές μονάδες, που σύμφωνα με πληροφορίες του philenews βρίσκονται στα Λιβάδια.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη αποφασιστεί η άρση της μετακίνησης ζώων ανά το παγκύπριο και προς τα σφαγεία, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, κάλεσε τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμόρφωσης για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον έλεγχο της κατάστασης.

Περισσότερα σε λίγο.