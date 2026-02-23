Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό μετά από φωτιά που που ξέσπασε το μεσημέρι της Καθαράς της Δευτέρας σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό κοντά στην οδό Λεοντίου. Πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεσή της έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Να σημειωθεί ότι το υποστατικό ήταν κατασκευασμένο από τσίγκους και δοκάρια, όπου μέρος της οροφής κατέρρευσε, ενώ χρησιμοποιείτο για αποθήκευση παιχνιδιών luna park. Να σημειωθεί ότι το υποστατικό ήταν επέκταση εγκαταλειμμένης οικίας.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης για τις τελικές κατασβέσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς στο υποστατικό της Λεμεσού θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση.

Υπενθυμίζεται ότι, στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, προχωρώντας σε επιχείρηση για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, ενώ κλήθηκε προσωπικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, εντός της οικίας υπήρχαν είδη μηχανικών παιγνιδιών(φλίππερ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο ήταν ακατοίκητο και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και αναπτύχθηκε σε όλο το υποστατικό, ενώ έγιναν προσπάθειες να προστατευθούν παρακείμενα υποστατικά με αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί εντός του υποστατικού.