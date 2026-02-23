Εγκαταλελειμμένη είναι η αποθήκη στον Άγιο Δομέτιο στην οποία ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εισέρχονται στην αποθήκη με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών για πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η αποθήκη επηρεάστηκε από την πυρκαγιά ολοσχερώς, ενώ κάηκαν παραπλήσια κυπαρίσσια.

Από την αποθήκη που φλέγεται, υπάρχουν σε κοντινή απόσταση πολυκατοικίες, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης προστατεύουν προληπτικά.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.