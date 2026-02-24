Mείωση της τάξης του 20% και πλέον καταγράφεται στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στα φωτοβολταϊκά συστήματα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων σκόνης, αναφέρει νέα επιστημονική έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου.

«Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται σε αίθριες ημέρες, όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες η παραγωγή θα ήταν υψηλή. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια επεισοδίων σκόνης, η απόδοση των φωτοβολταϊκών μπορεί να μειωθεί απότομα και απρόβλεπτα, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τη διαχείριση και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει το Ινστιτούτο Κύπρου, «στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ανέπτυξαν νέο μοντέλο μηχανικής μάθησης και ανέλυσαν περισσότερες από 1,6 εκατομμύριο ωριαίες μετρήσεις από 472 εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε την ακριβή αποτύπωση του πότε και σε ποιο βαθμό τα επεισόδια σκόνης επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας, διαχωρίζοντας με σαφήνεια την επίδραση της σκόνης από εκείνη των νεφών. Τα αποτελέσματα αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη βελτίωση των προβλέψεων σε περιοχές με συχνά επεισόδια σκόνης, όπως η Κύπρος», αναφέρεται.

Το Ινστιτούτο προσθέτει πως τα ευρήματα της μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και με τη συμμετοχή εταίρων από τη βιομηχανία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα, όπως η Κύπρος, η οποία επενδύει στρατηγικά στην ηλιακή ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται όλο και συχνότερα από έντονα επεισόδια σκόνης.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Θεόδωρος Χριστούδιας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, η σκόνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιβαρυντικούς παράγοντες για τα συστήματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο. Μέσω της έρευνας, σημειώνει ο Δρ Χριστούδιας, μετρήθηκαν με ακρίβεια οι απώλειες στην παραγωγή ενέργειας σε ωριαία βάση και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, γεγονός που ενισχύει την ακρίβεια των προβλέψεων και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του συστήματος να προετοιμάζονται έγκαιρα για αιφνίδιες μειώσεις στην παραγωγή, συμβάλλοντας στην διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου, η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PV DUST, το οποίο εξετάζει τον αντίκτυπο της ατμοσφαιρικής σκόνης στην παραγωγή ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του NextGenerationEU, μέσω του Ίδρυματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) (COM-CONCEPT-ENERGY/0624/0159).

ΚΥΠΕ