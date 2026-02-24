Για τις 27 Μαίου αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη των δύο πρώην μοναχών της Μονής Αββακούμ Νεκτάριου και Πορφύριου, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με σοβαρής μορφής οικονομικής φύσης κατηγορίες.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο η πλευρά της κατηγορούσας αρχής ζήτησε αναβολή λόγω απουσίας μίας δικηγόρου που εμφανίζεται στη διαδικασία, αλλά και γιατί καταβάλλεται προσπάθεια για να γίνουν κοινώς αποδεκτά κάποια γεγονότα που δεν σχετίζονται με την ουσία της υπόθεσης, για οικονομία χρόνου.

Η πλευρά της υπεράσπισης, υπό τον δικηγόρο Ευστάθιο Ευσταθίου, ζήτησε την τροποποίηση των όρων που έθεσε το Δικαστήριο, ώστε οι δύο μοναχοί να εμφανίζονται μια φορά αντί δύο σε αστυνομικό σταθμό.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό και έτσι οι δύο κατηγορούμενοι θα εμφανίζονται κάθε Πέμπτη στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου. Το Κακουργιοδικείο όρισε την έναρξη της ακρόασης για τις 27 Μαίου οπόταν και θα ξεκαθαρίσει αν θα καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες. Και οι δύο πρώην αρχιμανδρίτες της Μονής Αββακούμ παραμένουν ελεύθεροι με τους ίδιους όρους, δηλαδή εγγύηση χρημάτων και να υπογράφουν σε αστυνομικό σταθμό.