Μήνυμα καθησυχασμού για το χαλλούμι εκπέμπουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, παρά τον συναγερμό που σήμανε ο εντοπισμός μέχρι στιγμής 11 κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην περιοχή των Λιβαδιών, της Ορόκλινης, της Αραδίππου και των Τρούλλων.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες, οι διεθνείς αγορές-κλειδιά φαίνεται να δίνουν το πράσινο φως για τη συνέχιση των εξαγωγών χαλλουμιού, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της παραγωγικής του διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κατόπιν άμεσων και εντατικών διαβουλεύσεων του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, με τους ομολόγους του στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, αποσαφηνίστηκε το τοπίο γύρω από το εμπορικό μέλλον του προϊόντος. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, καμία από τις προαναφερθείσες χώρες δεν πρόκειται να επιβάλει εμπορικούς περιορισμούς στις εξαγωγές κυπριακού χαλλουμιού.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε ακλόνητα επιστημονικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, «τα εγγενή χαρακτηριστικά του χαλλουμιού και, κυρίως, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία παραγωγής του, το καθιστούν πρακτικά στείρο από τον ιό». Ως εκ τούτου, το προϊόν κρίνεται απόλυτα ασφαλές για διακίνηση στις διεθνείς αγορές, παρά την υγειονομική κρίση που πλήττει τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι χώρες έχουν αφαιρέσει μεν την Κύπρο από τη λίστα με τις χώρες που είναι ελεύθερες από αφθώδη πυρετό, εξαιρώντας όμως το χαλλούμι από την απαγόρευση εισαγωγής του όπως και τα όποια ζωοκομικά μας προϊόντα τυγχάνουν θερμικής επεξεργασίας στους 70ο C για 30 λεπτά.

Τι ισχύει από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παρά τη θετική εξέλιξη για το χαλλούμι, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε από σήμερα σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα που αφορούν άλλες κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία (OVS Note) της 23ης Φεβρουαρίου 2026:

Απαγόρευση ζώντων ζώων: Αναστέλλεται η εισαγωγή όλων των ευαίσθητων στον ιό ζώων (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα).

Περιορισμοί στο κρέας: Απαγορεύεται η εισαγωγή νωπού κρέατος και προϊόντων κρέατος που δεν έχουν υποστεί ειδική θερμική επεξεργασία.

Ζωοτροφές: Μπαίνει στοπ στις εισαγωγές σανού και άχυρου από την Κύπρο.