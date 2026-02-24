Σε κλίμα πόλωσης, με βαριές κουβέντες και ανταλλαγή κατηγοριών, εξελίσσεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χειρισμοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με τους βουλευτές να σφυροκοπούν τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για ολιγωρία, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε νωρίς, όταν ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ήρθε σε ρήξη με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμών και την επάρκεια των ελέγχων.

«Ποιος σας είπε ότι δεν έκαναν έλεγχο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες;» διερωτήθηκε σε έντονο ύφος ο κ. Πίπης, απευθυνόμενος στον κ. Πασιουρτίδη, προσθέτοντας με νόημα πως «ο καθένας γράφει ό,τι θέλει», αμφισβητώντας τις επικρίσεις που δέχεται το τμήμα του.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κτηνοτρόφου από την Ορόκλινη, Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος παρενέβη διαμαρτυρόμενος για την εικόνα που παρουσίασε ο Διευθυντής.

Ο κ. Πίπης, αμυνόμενος των χειρισμών του, υποστήριξε πως η υπηρεσία ενημερώθηκε μόνο από μία μονάδα στα Λιβάδια. Όταν πιέστηκε από τον Ζαχαρία Κουλία γιατί δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι στις γειτονικές φάρμες προληπτικά, ο διευθυντής απάντησε με μια αναφορά που προκάλεσε αίσθηση:

«Αν εν πελλός ο άλλος γιατί δεν ενημέρωσε;» είπε χαρακτηριστικά, ρίχνοντας την ευθύνη στους παραγωγούς.

Συνέχισε δε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με το ΓεΣΥ: «Δεν πάνε οι κυβερνητικοί γιατροί στους νοσούντες, αλλά οι ασθενείς στα νοσοκομεία».

Στο τραπέζι τέθηκαν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι τουλάχιστον πριν από 15 ημέρες υπήρχε ενεργός ιός βάσει εργαστηριακών εξετάσεων, γεγονός που εκθέτει τις υπηρεσίες για την καθυστέρηση στη λήψη δραστικών μέτρων.

Ο κ. Πασιουρτίδης ζήτησε εξηγήσεις για τους εμβολιασμούς ζώων με τον κ. Πίπη να απαντά ότι θα θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται σε μολυσμένες φάρμες.

«Θα με βγάλετε πελλό κ. Πασιουρτίδη. Δεν ξέρω τι λέω;», απάντησε ο κ. Πίπης.

Απαντώντας ο κ. Πασιουρτίδης ανέφερε ότι άκουσε δημόσια τον κ. Πίπη να λέει κάτι άλλο για τους εμβολιασμούς σε πρωινή εκπομπή.

«Θα εμβολιαστούν όλα τα ζωα σε διάστημα έξι μηνών αν ληφθεί τέτοια απόφαση» ανέφερε ο κ. Πίπης.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας, απαντώντας με εξαιρετικά οξύ τρόπο στις επικρίσεις των βουλευτών.

Σε μια αποστροφή του λόγου του προς τον κ. Πασιουρτίδη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σας μιλώ ελληνικά και όχι τουρκικά», θέλοντας να δείξει ότι οι εξηγήσεις του δεν γίνονται αντιληπτές. Όταν δε ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ζήτησε διευκρινίσεις για τα μέτρα, ο κ. Πίπης απάντησε ειρωνικά: «Πείτε μου εσείς που ξέρετε καλύτερα τι μέτρα έπρεπε να πάρουμε και δεν πήραμε».

Η κόντρα κορυφώθηκε μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής, Γιαννάκη Γαβριήλ, και του κ. Πίπη:

Γαβριήλ: «Γιατί δεν έγινε συντονιστικό από τον Δεκέμβριο; Γιατί ήρθε ο ιός;»

Πίπης: «Δεν ξέρετε, κύριε Πρόεδρε… Δεν καθυστέρησα, ο ιός ήρθε μετά από δύο μήνες».

Στην ερώτηση του κ. Γαβριήλ για το ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται στις υπόλοιπες επαρχίες, η απάντηση του διευθυντή προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, καθώς υποστήριξε πως «είναι ευθύνη των κτηνοτρόφων να πάρουν μέτρα και όχι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Ο Ζαχαρίας Κουλίας υπήρξε καταπέλτης, τονίζοντας πως δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα, ενώ ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης μετέφερε τα παράπονα δεκάδων κτηνοτρόφων οι οποίοι υποστηρίζουν πως δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση για τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Έντονα επικριτικός για τη σύνθεση της συνεδρίασης ήταν ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο οποίος στηλίτευσε την απουσία του Γενικού Ελεγκτή αλλά και του Αρχηγού της Αστυνομίας. Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το ζήτημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις που αφορούν τόσο τη δημόσια δαπάνη όσο και την τήρηση των νομοθεσιών περί εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Α. Γρηγορίου: Επιχείρησε να ρίξει τους τόνους

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Γίνονται συντονιστικές συναντήσεις για μείωση της διασποράς», είπε σημειώνοντας πως «παρέχουμε οικονομική και συναισθηματική στήριξη στους πληγέντες». Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου «Είμαστε εδώ και διαχειριζόμαστε την κρίση, παρά τα προβλήματα».

Σύνδεσμος Τυροκόμων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων, Μάριος Κωνσταντίνου, έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το αν ο εμβολιασμός θα επηρεάσει το καθεστώς εμπορίας του χαλλουμιού. Ο κ. Πίπης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας πως καμία από τις κύριες χώρες εισαγωγής δεν θα επιβάλει περιορισμούς, ενώ ξεκαθάρισε πως το γάλα από τις μολυσμένες εκτροφές καταστρέφεται αμέσως.