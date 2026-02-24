Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην αίθουσα κατηχητικού στον Άγιο Νικόλαο, πλησίον γνωστού κομμωτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από εργασίες μόνωσης που πραγματοποιούσε εργαζόμενος στην οροφή του κτηρίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται πως προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.