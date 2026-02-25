Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη σήμερα κτηνοτρόφος στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, υπάρχουν πληροφορίες πως στο Λιμάνι Λάρνακας όπου εισάγονται οι ζωοτροφές δεν γίνεται απολύμανση, όπως προνοείται στο πρωτόκολλο.

Η Αννίτα Δημητρίου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί μονάδα στην περιοχή της Αραδίππου και συνομίλησε με κτηνοτρόφους, στη σκιά της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με όσα της μετέφεραν οι άνθρωποι εκεί, μέχρι στιγμής κανένας υπεύθυνος δεν επικοινώνησε μαζί τους και ό,τι μέτρα έχουν ληφθεί είναι με δική τους προσωπική πρωτοβουλία. «Πρόκειται για μια τραγική περίπτωση που ζητούν καθοδήγηση και το κράτος έχει υποχρέωση να το πράξει», δήλωσε ανάμεσα σε άλλα η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου κατήγγειλε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς πλάνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο οποίο του επισημάνθηκε ότι στο Λιμάνι Λάρνακας που γίνονται οι εισαγωγές ζωοτροφών δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα.

«Υπάρχει κράτος που πρέπει να αναλάβει να τηρήσει τα πρωτόκολλα. Κατηγορούν εμάς τους κτηνοτρόφους ότι δεν τηρήσαμε τα πρωτόκολλα. Ας έρθουν στις φάρμες μας. Υπάρχουν μαρτυρίες για ενάμιση εκατ. ζημιά ανά κτηνοτροφική μονάδα. Ακούγονται διάφορα. Δέχθηκα τηλεφωνήματα για μηδαμινές τιμές. Δηλαδή ζώο 40 ευρώ ή αγελάδα 800 ευρώ. Το άλλο θέμα είναι συγκεκριμένη μονάδα που ζήτησε επίσημα στοιχεία για να πειστεί ότι η μονάδα έχει προσβληθεί και αρνήθηκαν να τα δώσουν. Ο παραγωγός έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει τα στοιχεία και να του δοθεί δείγμα να πάει σε ιδιωτικό χώρο για να πειστεί γιατί η μονάδα δεν έχει μείωση παραγωγής ούτε θανάτους. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος που βλέπει αυτά τα δεδομένα να βρεθεί ο άνθρωπος στο δρόμο χωρίς να πειστεί; Θυμήθηκα τον Κληρίδη με το κράτος μπανανία», είπε ο κ. Κωνσταντίνου.