Σε πολλές κατευθύνσεις συνεχίζονται οι έρευνες από την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λάρνακας αναφορικά με τη διασπορά του αφθώδους πυρετού. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η κτηνοτροφική της Ορόκλινης, που αποτελεί, σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, την πηγή της έναρξης της διασποράς (σημείο μηδέν) καθώς και η προμήθεια ζωοτροφών στις μονάδες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για πολύπλοκο ανακριτικό έργο, αφού πρέπει να ληφθούν δεκάδες καταθέσεις, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν και πιο σαφή κατεύθυνση στις έρευνες.

Οι ανακριτές της υπόθεσης συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από τους κτηνοτρόφους στις μονάδες των οποίων εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα (5 Ορόκλινη, 4 Λιβάδια, 1 Αραδίππου και 1 Τρούλλοι). Στο ΤΑΕ Λάρνακας θα κληθούν τόσο οι ιδιώτες κτηνίατροί τους για ν’ αναφέρουν εάν και πότε εντόπισαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού, όσο και πολλοί άλλοι επαγγελματίες υγείας των ζώων, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες μονάδες.

Αρχικά τις έρευνες είχε αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης όταν υπήρξαν δημόσιες καταγγελίες σε ΜΜΕ από δύο κτηνοτρόφους στην Ορόκλινη, για ολιγωρία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετά των εντοπισμό θετικών κρουσμάτων στις μονάδες τους. Αντίστοιχα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν επιρρίψει δημόσια ευθύνες στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους για απόκρυψη συμπτωμάτων στα ζώα τους, ενώ εκφράστηκαν υποψίες πως η διασπορά ενδεχομένως να προκλήθηκε από τη μεταφορά σανού από τα κατεχόμενα. Στο πλαίσιο αυτό είχαν ληφθεί αρκετές καταθέσεις τόσο από κτηνοτρόφους, όσο και από αξιωματούχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στην πορεία, ωστόσο, όταν η διασπορά επεκτάθηκε δόθηκαν οδηγίες από το Αρχηγείο Αστυνομίας ώστε να συσταθεί ανακριτική ομάδα στο ΤΑΕ Λάρνακας για να διευρύνει τις έρευνες. Έτσι από χθες ξεκίνησαν πιο εντατικές εξετάσεις σε διάφορα επίπεδα.

Όταν ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις θα γίνει αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον διαπράχθηκαν ποινικά ή άλλα αδικήματα σε σχέση με τον Νόμο που διέπει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και τον Νόμο περί της Υγείας των Ζώων.