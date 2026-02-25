Οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες σε Τίμη και Αναρίτα, στην επαρχία Πάφου, θα ψεκασθούν προληπτικά για σκοπούς προστασίας τους μετά την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας. Αυτό αποφασίσθηκε από τους κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας, στα όρια του οποίου βρίσκεται η Τίμη, προκειμένου να διασφαλίσουν προληπτικά ότι ο αφθώδης δεν θα φθάσει και στην περιοχή τους.

Για τον σκοπό αυτό έχει συμφωνηθεί να εγκατασταθεί άμεσα και να λειτουργήσει αύριο το σύστημα αυτόματου ψεκασμού για προστασία των οκτώ κτηνοτροφικών μονάδων στην Τίμη και Αναρίτα. Κτηνοτρόφοι και τοπικές αρχές τόνισαν σήμερα ότι ναι μεν δεν έχει καταγραφεί κρούσμα στην επαρχία Πάφου, ωστόσο κρίνεται ζωτικής σημασίας να ληφθεί εκ των προτέρων κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο αφού τυχόν επέκταση του αφθώδους πυρετού και στην άλλη άκρη της ελεύθερης Κύπρου θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία και τους ενασχολούμενους με αυτήν.

Όπως τόνισαν οι κτηνοτρόφοι των δύο περιοχών της επαρχίας Πάφου πέραν της εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος ψεκασμού, ως σημαντικό μέτρο πρόληψης και προφύλαξης κρίνεται και η δημιουργία δεξαμενής αποστείρωσης στα κτηνοτροφικά υποστατικά, ενέργεια που ενδείκνυεται να γίνει για την ακόμη καλύτερη πρόληψη, επεσήμαναν, προαναγγέλλοντας ότι σκοπεύουν άμεσα να προχωρήσουν και στις εργασίες για το συγκεκριμένο έργο.

Οι επαγγελματίες των κτηνοτροφικών περιοχών της επαρχίας Πάφου εκφράζουν πλέον έντονο προβληματισμό και φόβο για την έκταση που φαίνεται να λαμβάνει το πρόβλημα, για αυτό και συμφώνησαν σε κοινές αποφάσεις και μέτρα, καθώς και στην ανάγκη να είναι σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους για άμεση λήψη μέτρων αναλόγως των εξελίξεων.