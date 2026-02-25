Άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης της πολύκροτης υπόθεσης με την αυτοχειρία του 15χρονου Στυλιανού το 2019 στον Κοτσιάτη που ήρθε να αναδείξει τις ηθικές ευθύνες της κυπριακής κοινωνίας.

Οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες είναι αυτές που θα κριθούν στο Δικαστήριο, ενώπιον το οποίου υπάρχουν 11 κατηγορούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα δυο έχουν παραδεχθεί κάποιες εκ των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, κάλεσε σήμερα τους πρώτους δυο μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεσαν ενόρκως.

Πρόκειται για δυο μέλη της Αστυνομίας, τα οποία χειρίστηκαν προσωπικά δυο υποθέσεις ενόσω υπηρετούσαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου κι αφορούσαν την 2η κατηγορούμενη, την μητέρα του έφηβου που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Ο πρώτος, που είναι αστυφύλακας, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο κατάθεσής που του λήφθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης στις 10 Ιουλίου του 2020. Όπως ανέφερε η μητέρα του Στυλιανού είχε μεταβεί τον Μάιο του 2010 στον αστυνομικό σταθμό και του ανέφερε ότι θέλει να κάνει αναφορά για τις συνθήκες διαβίωσης της και πως ήθελε να χωρίσει από τον σύζυγό της.

Ο αστυφύλακας διευκρίνισε ότι θυμόταν αμυδρά τα γεγονότα και ότι είχε ανατρέξει στο ημερολόγιο καταχωρήσεων του Σταθμού. Κατά την εξέτασή του από την δημόσια κατήγορο Έλενα Κωνσταντίνου και αντεξέτασή του, από τους δικηγόρους Κωνσταντίνο Καζαντζή και Μπετίτο Τζόναθαν, που εκπροσωπούν τον πατέρα και τη μητέρα του Στυλιανού, αντίστοιχα, αναφέρθηκε στα βασικά γεγονότα, δίδοντας και τις θέσεις του για τον τρόπο που ενήργησε.

Ανέφερε ότι η μητέρα του Στυλιανού τον είχε ενημερώσει πως ήδη είχε επικοινωνήσει με λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ότι δεν ήθελε να κάνει παράπονο και κατ΄ επέκταση δεν του άφησε πολλά περιθώρια για περαιτέρω ενέργειες.

Εξήγησε ότι αυτό που του ανέφερε η γυναίκα ήταν πως έχει κακές συνθήκες διαβίωσης, ότι δεν είχε κοινωνικές συναναστροφές, ότι ο σύζυγός της την έπαιρνε συνέχεια στην μάντρα και δεν είχε χρόνο ξεκούρασης. Είπε, ακόμη, πως η γυναίκα μετέβη στον Σταθμό με την μικρή της κόρη, ενώ ο Στυλιανός δεν ήταν μαζί της γιατί τον είχε παραλάβει ο πατέρας του από το νηπιαγωγείο.

Απαντώντας σε ερώτημα, ο αστυφύλακας Παύλος Παύλου είπε ότι κατά τη δική του αντίληψη η γυναίκα ήθελε να διασφαλίσει ότι θα τύχει επιπλέον στήριξης από το Γραφείο Ευημερίας και γι΄ αυτό προέβη στην αναφορά στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου.

«Έκανε αναφορά και ζήτησε να κάνει καταγραφή η Αστυνομία προφανώς για να μην εγκαταλείψει τη συζυγική εστία» είπε σε άλλο σημείο. Ο μάρτυρας κατηγορίας ανέφερε ακόμη ότι πιθανόν να ήθελε να κάνει την αναφορά «για να δώσει το έναυσμα ώστε να βοηθήσει οικονομικά το Γραφείο Ευημερίας».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν είδε σημάδια κακοποίησης στη γυναίκα. Εξάλλου, σε ερώτημα του Σέργιου Σωτηρίου, συνηγόρου υπεράσπισης της 3ης κατηγορούμενης, η οποία ήταν η κοινωνική λειτουργός με την οποία φερόταν να επικοινώνησε η μητέρα, είπε πως «εγώ τη συμβούλευσα να πάει σε δικηγόρο».

Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι Κωνσταντίνος Καζαντζής και ο Μπετίτο Τζόναθαν είχαν φέρει ένσταση στην κατάθεση του μάρτυρα, εγείροντας ζήτημα σχετικότητας με την υπόθεση. Ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, αφού πρώτα άκουσε και την Ελένη Κωνσταντίνου, απάντησε να επιστρέψει την κατάθεση του αστυφύλακα. Εξήγησε εν ολίγοις πως η μαρτυρία θα κριθεί στο τελικό στάδιο της δίκης και εναπόκειται στο Δικαστήριο η αξιολόγηση της σχετικότητάς της ή όχι.

Ακολούθησε η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα κατηγορίας, λοχία της ΜΜΑΔ, ο οποίος κατά τον επίμαχο χρόνο που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα για τα οποία κλήθηκε να δώσει μαρτυρία στο Δικαστήριο, επίσης υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου.

Ο λοχίας είχε καταθέσει σε ανακριτική κατάθεση για να διαπιστωθεί ο τρόπος που χειρίστηκε αναφορά που του είχε γίνει από τη μητέρα του Στυλιανού στις 19/12/2007. Η τελευταία του είχε αναφέρει πως ο άνδρας της την κτυπούσε, όχι μπροστά στον Στυλιανό. «Δεν επιθυμούσε να καταθέσει εναντίον του συζύγου της» είπε ο λοχίας σχετικά.

Ακολούθως αναφέρθηκε στα βήματα που έκανε. Όπως εξήγησε, ενημέρωσε κοινωνική λειτουργό και συμπλήρωσε ειδικό έντυπο για ενδοοικογενειακή βία. Επιπρόσθετα, ο λοχίας είπε πως σχημάτισε φάκελο, ο οποίος ταξινομήθηκε ως ΦΚΧΜ, δηλαδή ως Φάκελος Καταχώρησης Χωρίς Μητρώο.

Είπε, ακόμη, πως ο ίδιος ενήργησε «όπως μου υπέδειξαν οι προϊστάμενοί μου και η ηγεσία της Αστυνομίας». Πρόσθεσε πως στις 30 Δεκεμβρίου του 2007 κάλεσε τον πατέρα του Στυλιανού στον σταθμό και του έκανε αυστηρές συστάσεις και υποσχέθηκε να μην το ξανακάνει.

Σε ερώτημα του κ. Καζαντζή γιατί δεν έκανε άλλες ενέργειες από τη στιγμή που η μητέρα του θανόντα, πλέον, υποστήριξε ότι την έδερνε ο σύζυγός της, ο λοχίας επανέλαβε ότι ενημέρωσε το γραφείο ευημερίας και ετοίμασε σχετικό έντυπο.

«Γιατί καλέσατε τον πατέρα στον σταθμό;» ρώτησε ο κ. Καζαντζής, με τον υπαξιωματικό της Αστυνομίας να απαντά: «Προφανώς γιατί η μητέρα είπε ότι δεν ήθελε να διωχθεί ποινικά. Άνοιξε φάκελος που διαβιβάστηκε στους ανωτέρους μου». Διευκρίνισε ακόμη ότι η μητέρα του είπε ότι όταν κατ΄ ισχυρισμό την κτυπούσε ο σύζυγός της ο Στυλιανός δεν ήταν μπροστά. Ανέφερε, επίσης, ότι ο φάκελος της υπόθεσης καταστράφηκε πέντε χρόνια αργότερα.

Ο δικηγόρος της μητέρας Μπετίτο Τζόναθαν έκανε παρέμβαση σε μια προσπάθεια να μετριαστούν κάποιες αναφορές που γίνονταν. Στην αναφορά του στάθηκε στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πελάτιδά του (διπολική διαταραχή), ότι οι γονείς του Στυλιανού είναι σε δύσκολη θέση και ότι δεν κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους.

Η διαδικασία δεν συνεχίστηκε καθώς ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο Ανδρέας Χρίστου, είχε ανειλημμένη υποχρέωση ως μέλος της Αρχής Παιιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

Οι επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν για τις 6/3, τις 17/3 και 27/3.

Να σημειωθεί ότι δυο εκ των κατηγορούμενων προσώπων άλλαξαν απάντηση στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.

Πιο συγκεκριμένα, ο 7ος κατηγορούμενος, 46χρονος πρώην λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), προέβη σε αλλαγή απάντησης από μη παραδοχή σε παραδοχή. Εξάλλου, η 5η κατηγορούμενη, μέσω του δικηγόρου της Μάριου Σπύρου, παραδέχθηκε τρεις εκ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Πρόθεση για παραδοχή έχει και η 3η κατηγορούμενη, αλλά αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί από την απάντηση που έχει αποστείλει ο νομικός της εκπρόσωπος στο Γενικό Εισαγγελέα.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, για την οποία κατηγορούνται συνολικά 11 πρόσωπα, είναι ο πατέρας του Στυλιανού. Μαρτυρίες που δόθηκαν κατά τις εξετάσεις για την αυτοχειρία του άτυχου έφηβου, έφεραν τον πατέρα του που διατηρούσε κτηνοτροφική μονάδα στον Κοτσιάτη να ασκούσε σωματική βία σε βάρος του θύματος, αλλά και της συζύγου του.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 218 κατηγορίες και το πρώτο μέρος αφορά το ζεύγος, δηλαδή τον 55χρονο πατέρα του άτυχου παιδιού και την 48χρονη μητέρα του.

Ο 1ος κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν σε άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, όπως κοινή επίθεση, υποβολή προσώπου σε σκληρή, απάνθρωπη μεταχείριση κ.α.

Όσο για τη μητέρα περιλαμβάνεται κατηγορία που αφορά παράλειψη πολίτη να καταγγείλει περιπτώσεις βίας. Σύμφωνα με τον περί βίας στην οικογένεια Νόμο του 2000, υπόλογος γι΄ αυτή την κατηγόρια είναι «οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει περίπτωση βίας σε βάρος ανήλικου προσώπου ή προσώπου με σοβαρές διανοητικές ή ψυχικές ανεπάρκειες, που περιέρχεται σε γνώση του, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές».

Τα άλλα εννέα πρόσωπα κατηγορούνται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Πρόκειται για λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δηλαδή είτε κοινωνικοί λειτουργοί, είτε συντονιστές/συντονίστριες. Τουλάχιστον, δυο εξ αυτών πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίδικα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ του 2008 και του 2019.

Για την αυτοχειρία του Στυλιανού κατηγορείται σε ξεχωριστή υπόθεση 58χρονος λοχίας της Αστυνομίας. Η υπόθεσή του αν και αρχικά είχε αχθεί ενώπιον του Δικαστή Παύλου Αγαπητού, εντούτοις μετά από αίτημα του δικηγόρου του 58χρονου, αποφασίστηκε όπως εκδικαστεί από άλλο Δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του τελευταίου, Σταύρος Δημητρίου, είχε θέσει σχετικό ζήτημα για το γεγονός ότι και οι δυο υποθέσεις ήταν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου. Είχε υποδείξει ενδεχόμενες νομικής φύσεως επιπλοκές. Είχε εξηγήσει ότι ένα πρόσωπο θα κληθεί ενώπιον του ίδιου Δικαστή να καταθέσει ενόρκως στη μια υπόθεση υπό την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας και στην άλλη ως κατηγορούμενο. Το σχετικό αίτημα για να τεθεί η υπόθεση ενώπιον άλλου Δικαστή είχε εγκριθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο 58χρονος αστυνομικός που κατά τον επίδικο χρόνο υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου κατηγορείται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του αδικήματος, όπως αυτές καταγράφονται στο κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερο στάδιο της αυτοχειρίας του 15χρονου ήρθε εις γνώσιν του 58χρονου ότι ο Στυλιανός αποπειράθηκε να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή, εντούτοις παρέλειψε να διερευνήσει την υπόθεση, δίδοντας λανθασμένες οδηγίες στους υφιστάμενούς του.