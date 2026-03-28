Σε πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου μετά τον θάνατο του αστυφύλακα Αντρέα Αντωνίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση την Παρασκευή 27 Μαρτίου, σε ηλικία 28 ετών.

Ο Αντρέας Αντωνίου, από τη Λευκωσία, υπηρετούσε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 2022 και έφερε τον αριθμό Αστυφύλακα 1161.

Με ανακοίνωσή της, η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου τους, καθώς και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συναδέλφου μας Αντρέα Αντωνίου, από τη Λευκωσία, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 28 ετών.

Ο Αντρέας Αντωνίου, Αστυφύλακας 1161, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή θα ανακοινωθούν αργότερα

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Ανδρέας, έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 10.20 χθες βράδυ.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Έγκωμη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 28χρονος.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί, έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το τροχαίο, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λευκωσίας, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.