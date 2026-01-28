Αλλάζουν απάντηση κατηγορούμενοι για την υπόθεση της αυτοχειρίας του 15χρονου Στυλιανού, που σημειώθηκε το 2019 στον Κοτσιάτη προκαλώντας συγκλονισμό στην κυπριακή κοινωνία.

Μετά και τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στη χθεσινή δικάσιμο, δυο εκ των κατηγορούμενων προσώπων άλλαξαν απάντηση στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, ενώ τρίτο άτομο προσανατολίζεται, επίσης, να δηλώσει παραδοχή σε αριθμό κατηγοριών.

Πιο συγκεκριμένα, ο 7ος κατηγορούμενος, 46χρονος πρώην λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), προέβη σε αλλαγή απάντησης από μη παραδοχή σε παραδοχή. Εξάλλου, η 5η κατηγορούμενη, μέσω του δικηγόρου της Μάριου Σπύρου, παραδέχθηκε τρεις εκ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Πρόθεση για παραδοχή έχει και η 3η κατηγορούμενη, αλλά αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί από την απάντηση που έχει αποστείλει ο νομικός της εκπρόσωπος στο Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, έχει ορίσει την επόμενη δικάσιμο για τις 25 Φεβρουαρίου.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, για την οποία κατηγορούνται συνολικά 11 πρόσωπα, είναι ο πατέρας του Στυλιανού. Μαρτυρίες που δόθηκαν κατά τις εξετάσεις για την αυτοχειρία του άτυχου έφηβου, έφεραν τον πατέρα του που διατηρούσε κτηνοτροφική μονάδα στον Κοτσιάτη να ασκούσε σωματική βία σε βάρος του θύματος, αλλά και της συζύγου του.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 218 κατηγορίες και το πρώτο μέρος αφορά το ζεύγος, δηλαδή τον 55χρονο πατέρα του άτυχου παιδιού και την 48χρονη μητέρα του.

Ο 1ος κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν σε άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, όπως κοινή επίθεση, υποβολή προσώπου σε σκληρή, απάνθρωπη μεταχείριση κ.α.

Όσο για τη μητέρα, περιλαμβάνεται κατηγορία που αφορά παράλειψη πολίτη να καταγγείλει περιπτώσεις βίας. Σύμφωνα με τον περί βίας στην οικογένεια Νόμο του 2000, υπόλογος γι΄ αυτή την κατηγορία είναι «οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει περίπτωση βίας σε βάρος ανήλικου προσώπου ή προσώπου με σοβαρές διανοητικές ή ψυχικές ανεπάρκειες, που περιέρχεται σε γνώση του, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές».

Τα άλλα εννέα πρόσωπα κατηγορούνται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Πρόκειται για λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δηλαδή είτε κοινωνικοί λειτουργοί, είτε συντονιστές/συντονίστριες. Τουλάχιστον, δυο εξ αυτών πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίδικα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ του 2008 και του 2019.

Για την αυτοχειρία του Στυλιανού κατηγορείται σε ξεχωριστή υπόθεση 58χρονος λοχίας της Αστυνομίας. Η υπόθεσή του αν και αρχικά είχε αχθεί ενώπιον του Δικαστή Παύλου Αγαπητού, εντούτοις μετά από αίτημα του δικηγόρου του 58χρονου, αποφασίστηκε όπως εκδικαστεί από άλλο Δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του τελευταίου, Σταύρος Δημητρίου, είχε θέσει σχετικό ζήτημα για το γεγονός ότι και οι δυο υποθέσεις ήταν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου. Είχε υποδείξει ενδεχόμενες νομικής φύσεως επιπλοκές. Είχε εξηγήσει ότι ένα πρόσωπο θα κληθεί ενώπιον του ίδιου Δικαστή να καταθέσει ενόρκως στη μια υπόθεση υπό την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας και στην άλλη ως κατηγορούμενο. Το σχετικό αίτημα για να τεθεί η υπόθεση ενώπιον άλλου Δικαστή είχε εγκριθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο 58χρονος αστυνομικός που κατά τον επίδικο χρόνο υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου κατηγορείται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του αδικήματος, όπως αυτές καταγράφονται στο κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερο στάδιο της αυτοχειρίας του 15χρονου ήρθε εις γνώσιν του 58χρονου ότι ο Στυλιανός αποπειράθηκε να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή, εντούτοις, παρέλειψε να διερευνήσει την υπόθεση, δίδοντας λανθασμένες οδηγίες στους υφιστάμενούς του.