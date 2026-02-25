Λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται λίγο πριν τις 20:00, στην περιοχή μεταξύ Κοφίνου και Λεμεσού, παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να καθίσταται ιδιαίτερα ολισθηρό, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με μειωμένες ταχύτητες και να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα, ώστε να αποφεύγονται τροχαία ατυχήματα.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συστήνουν συμμόρφωση με τις οδηγίες οδικής ασφάλειας.