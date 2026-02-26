Εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην επίδοση της τελικής της έκθεσης για το Κράτος Μαφία, έδωσε μέσω ανακοίνωσης η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

>> 1. Η παρούσα Ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της διαφάνειας και λογοδοσίας που πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις ερευνών όπως η πιο πάνω για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Κοινωνία.

>> 2. Καταρχάς η Αρχή παραδέχεται την ύπαρξη καθυστέρησης στην παράδοση της τελικής Έκθεσης, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στην καθυστέρηση της σχετικής Ανακοίνωσης της Αρχής αναφορικά με τα αποτελέσματα της Έρευνας.

>> 3. Σκοπός της παρούσας Ανακοίνωσης είναι, τόσο να προσπαθήσει να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης, όσο και τον τρόπο που θα τύχει χειρισμού από την Αρχή η εν λόγω Έρευνα.

>> 4. Παρόλον που μέχρι πρόσφατα η Αρχή, απέφευγε να αναφερθεί σε προσωπικές συνθήκες των Λειτουργών Επιθεώρησης, κάτι τέτοιο κατέστη αναπόφευκτο και προς τούτο έχουμε λάβει την έγκριση των Λειτουργών για τις πιο κάτω αναφορές.

>> 5. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της τελικής Έκθεσης, δύο εκ των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας τα οποία τους απέτρεπαν από το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο μεν ένας για περίοδο κάποιων εβδομάδων, ο δε έτερος για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

>> 6. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε καθυστέρηση της σύνταξης της τελικής Έκθεσης εφόσον η εργασία είναι ομαδική. Τώρα, όλα τα εν λόγω προβλήματα έχουν ξεπεραστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

>> 7. Επιπρόσθετα, ένας εκ των Λειτουργών Επιθεώρησης, διορίστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά επετεύχθη αναβολή του διορισμού του μέχρι 30 Απριλίου, 2026.

>> 8. Η πιο πάνω εξέλιξη σημαίνει ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης οφείλουν να παραδώσουν την τελική τους Έκθεση πριν τις 30 Απριλίου 2026.

>> 9. Αυτή θα μελετηθεί εμπεριστατωμένα από την Αρχή, η οποία θα εκδώσει λεπτομερή Ανακοίνωση επί του περιεχομένου της. Λόγω του τεράστιου όγκου του μαρτυρικού υλικού, αλλά και το ότι η Έκθεση θα είναι μακροσκελής, θα απαιτηθεί χρόνος ο οποίος δεν δύναται να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.

>> 10. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι πιο πάνω χρονικές συγκυρίες, είναι πλησίον των Βουλευτικών Εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026, αλλά η Αρχή θα επιτελέσει το έργο της ανεξάρτητα από την πιο πάνω ημερομηνία.

>> 11. Επίσης έχουμε επίγνωση ότι ζούμε σε μία εποχή που οι θεσμοί αμφισβητούνται έντονα και η παρατηρούμενη καθυστέρηση ίσως να δώσει λαβή για αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των προθέσεων της Αρχής.

>> 12. Εκείνο που ζητούμε από την Κοινωνία είναι να επιδείξει υπομονή και να κρίνει την Αρχή αντικειμενικά από το συνολικό έργο της.

>> 13. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί παλαιότερα, η Αρχή ενόψει του εποπτικού ρόλου που έχει στη διεξαγωγή των Ερευνών, λάμβανε και λαμβάνει Προσχέδια της Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης.

>> 14. Μέχρι σήμερα έχει λάβει Προσχέδια για 3 από τα 5 Κεφάλαια του Βιβλίου, και ένα μέρος του 4ου Κεφαλαίου. (Τα Κεφάλαια δεν είναι όπως αριθμούνται στο βιβλίο Κράτος Μαφία).

>> 15. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ο ζήλος και αποτελεσματικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης οι οποίοι διεξήγαγαν μία εξονυχιστική και σε βάθος Έρευνα, γι’ αυτό και τυγχάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης της Αρχής.

>> 16. Ευελπιστούμε στην κατανόηση της Κοινωνίας.