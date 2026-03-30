Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν χρειάζεται να προβαίνουν σε καταγγελίες καταγράφοντας ως γεγονότα το περιεχόμενο εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αποστέλλει προς την Αρχή όλες τις Εκθέσεις της, οι οποίες μελετώνται και, όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή δύναται να ενεργήσει και αυτεπάγγελτα. «Υπήρχαν περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική», σημειώνει η Αρχή.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”), έχει διαπιστώσει ότι, όποτε η Ελεγκτική Υπηρεσία (“Ε.Υ.”) δημοσιοποιήσει κάποια Έκθεσή της, πολίτες, ίσως καλοπροαίρετα, υποβάλλουν προς την Αρχή Καταγγελία καταγράφοντας ως γεγονότα αυτής το περιεχόμενο της εν λόγω Έκθεσης την οποία υιοθετούν και αιτούνται τη διερεύνησή της. Με τον τρόπο αυτόν, καθιστούν τους εαυτούς τους ως Καταγγέλλοντες (Επωνύμως ή Ανωνύμως), χωρίς όμως να έχουν προσωπική γνώση των γεγονότων που περιλαμβάνει η Καταγγελία τους.

Η Αρχή δεν δύναται να ικανοποιεί τέτοιες απαιτήσεις, για τους λόγουςπου καταγράφονται πιο κάτω.

Η Αρχή, διαχρονικά, ήτοι από τις αρχές του έτους 2023 που άρχισε να διερευνά Καταγγελίες, διατηρεί άριστη συνεργασία με την Ε.Υ.

Τονίζεται όμως ότι, δεν αφορούν όλες οι Εκθέσεις της Ε.Υ. σε διαφθορά και/ή εμπεριέχουν στοιχεία διαφθοράς εφόσον οι αρμοδιότητές της είναι ευρύτερες.

Όπου η Ε.Υ. διαπιστώνει θέματα διαφθοράς τα οποία πρέπει να ερευνηθούν από τους αρμόδιους θεσμούς, τα αποστέλλει η ίδια, είτε προς τη Νομική Υπηρεσία, είτε προς την Αρχή. Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα η Ε.Υ. έχει αποστείλει προς την Αρχή πολλές Καταγγελίες.

Για τους πιο πάνω λόγους δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποκαθιστούν το έργο της Ε.Υ.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι, η Ε.Υ. αποστέλλει προς την Αρχή όλες τις Εκθέσεις της, οι οποίες μελετώνται και, όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή δύναται να ενεργήσει και αυτεπάγγελτα και υπήρχαν περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική.