Τον Μάρτιο του 2027 αναμένεται ότι θα μεταφερθεί στο Μακάρειο Νοσοκομείο το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων που μέχρι σήμερα λειτουργεί στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρος Σταυρίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή θα ολοκληρωθούν, βάσει και της σύμβασης με τον εργολάβο, στο τέλος του 2026. «Θα αφήσουμε να λειτουργήσει για κάποιο διάστημα το νοσοκομείο και στη συνέχεια να αρχίσουμε να κάνουμε και τις διάφορες μετακινήσεις. Υπολογίζω ότι γύρω στον Μάρτιο του 2027 θα μεταφερθεί εκεί και το ΤΑΕΠ παίδων».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ ενημέρωσε την Επιτροπή και για την περίληψη στον προϋπολογισμό του Οργανισμού θέσεων που αφορούν τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία Πάφου αλλά και τριών θέσεων για επιχειρησιακούς διευθυντές, ώστε να υπάρχει διεύθυνση και στην επαρχία Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί υπό την περιφέρεια της Λάρνακας. (Μέχρι σήμερα οι δομές του ΟΚΥπΥ στην επαρχία Πάφου λειτουργούν υπό τον εκτελεστικό διευθυντή που εδρεύει στη Λεμεσό).

Ο κ. Σταυρίδης, αναφέρθηκε και στην κατακύρωση της προσφοράς για τη νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο λέγοντας ότι οι υπογραφές των συμβολαίων με τον νέο εργολάβο αναμένονται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ενώ τα έργα αναμένεται να αρχίσουν εντός των επόμενων δύο μηνών.

Η νέα μονάδα, «όπως σας είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερη συνάντηση μας», είπε ο κ. Σταυρίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές, «υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2027».

Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα €10 εκατομμύρια, ποσό το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ.