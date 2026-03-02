Παγωμένη ησυχία επικρατεί σήμερα στο RAF Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews. Το προσωπικό που βρέθηκε στις εγκαταστάσεις το πρωί της Δευτέρας (2/3) είναι ελάχιστο, ενώ και οι Ελληνοκύπριοι που μετέβησαν στις δουλειές τους περιορίζονται σε λίγους.

Όπως ανέφερε στο philenews πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση, η ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο χαρακτηρίζεται από πλήρη ησυχία, γεγονός που δημιουργεί αίσθηση ασυνήθιστης ηρεμίας στις εγκαταστάσεις. Η κίνηση περιορίζεται σε ό,τι αφορά την άμεση λειτουργία του στρατού.

Η σιωπή που κυριαρχεί στις εγκαταστάσεις και η περιορισμένη παρουσία πολιτικού προσωπικού υπογραμμίζουν την αυξημένη ετοιμότητα του RAF Ακρωτηρίου.