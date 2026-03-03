Επίσημη ενημέρωση από την Πολιτική Αμυνα για τα καταφύγια που είναι εγκεκριμένα και καταγεγραμμένα στο αρχείο της και αφορούν τις Κοινότητες Τερσεφάνου, Κιτίου, Περβολιών και Μενεού, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες, αναμένει ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού Κύπρος Ανδρονίκου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρονίκου ανέφερε ότι «σήμερα είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πολιτική Αμυνα και ζήτησα επίσημη γραπτή ενημέρωση για τα καταγεγραμμένα καταφύγια που υπάρχουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, τα οποία, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες».

Πρόσθεσε πως «μόλις έχουμε την επίσημη καταγραφή των καταφυγίων, θα προχωρήσουμε με ανακοίνωση σε ενημέρωση των δημοτών μας, στη βάση και των καθοδηγητικών οδηγιών της Πολιτικής Αμυνας. Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένες εκκλησίες στη Δρομολαξιά και στο Κίτι όπου έχουν υπόγεια, δεν εντοπίστηκαν στην εφαρμογή της Πολιτικής Αμυνας».

Σε ερώτηση γιατί τόσα χρόνια ο Δήμος δεν γνώριζε για τα καταγεγραμμένα και εγκεκριμένα καταφύγια που υπάρχουν στα Δημοτικά του Διαμερίσματα, ο κ. Ανδρονίκου απάντησε πως «δυστυχώς δεν είχαμε ενημέρωση από την Πολιτική Αμυνα. Ωστόσο, τώρα που υπάρχει ανάγκη για ενδεχόμενη χρήση των καταφυγίων, ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία».

Από πλευράς του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Αμυνας Παναγιώτης Λιασίδης ανέφερε ότι «εκτός από την εφαρμογή SafeCy, υπάρχουν και οι ανακοινώσεις για οδηγίες σε όσες περιοχές δεν διαθέτουν καταφύγια, για χώρους προστασίας, δηλαδή ο πολίτης μπορεί να βρει κάποιο χώρο για να προστατευτεί». Εντούτοις, πρόσθεσε, παρόλο που μπορεί να ψάξει ο κόσμος και να εντοπίσει καταφύγιο κοντά στο σπίτι ή την εργασία του, μπορεί τη συγκεκριμένη μέρα να βρίσκεται αλλού.

Αυτό σημαίνει, συνέχισε, πως «πρέπει οι πολίτες να βρουν ένα χώρο προστασίας, που μπορεί να είναι πολυκατοικίες, εάν δεν υπάρχει υπόγειο, κάτω από σκάλες ή οπουδήποτε μακριά από τζαμαρίες και οτιδήποτε άλλο, για να προστατευτούν από τον κίνδυνο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Λιασίδης είπε πως «ο κόσμος παρακολουθεί διάφορα γεγονότα που αφορούν την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν και με το δίκαιο του ανησυχεί. Όμως χρειάζεται ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την κρίσιμη ώρα».

Σε παρατήρηση πως σε Κοινότητες του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, που βρίσκονται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δεν υπάρχουν καταφύγια, απάντησε ότι «γίνονται μελέτες για να τα αυξήσουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε νέους χώρους και ήδη έχουμε εντοπίσει κάποιους, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός προσώπων». Ακόμα, σημείωσε, «τα ιδιωτικά καταφύγια δεν μπορούν να καταχωρηθούν στην εφαρμογή αφού είναι για χρήση μόνο από τους κατοίκους της συγκεκριμένης οικίας».

Δήλωσε ακόμα πως «αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα χρειάζεται βελτίωση, γίνονται προσπάθειες και υπάρχουν διάφορες σκέψεις» για εντοπισμό και καταγραφή περισσοτέρων καταφυγίων.

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Λιασίδης απάντησε ότι «τα καταφύγια είναι πράγματι ένα σημείο που χρειάζεται βελτίωση και πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά. Ταυτόχρονα είναι και θέμα του κράτους πόση οικονομική ευρωστία έχει για να κάνει ορισμένα πράγματα» είπε.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να λάβει οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος, για να δημιουργήσει και άλλα καταφύγια για προστασία των πολιτών, σημείωσε πως «μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία άρχισε να γίνεται λόγος για καταφύγια. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, η όλη ιδέα είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ειρήνη μεταξύ των κρατών».

Σημείωσε ακόμα ότι «οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια δεν είχαν να αντιμετωπίσουν πόλεμο για να κατασκευάσουν καταφύγια ώστε να προστατέψουν τους πολίτες τους, σε αντίθεση με την Κύπρο που είχαμε την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή».

