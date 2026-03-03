Σε σχολεία στα οποία φοιτούν κυρίως παιδιά Ισραηλινών στην Κύπρο αλλά και υπηκόων Γαλλίας, καθώς και σε ξενοδοχεία όπου διαμένουν Ισραηλινοί επικεντρώνει τα μέτρα της η Αστυνομία, μετά το χτύπημα με drone των Ιρανών στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αστυνομικές διαταγές άλλαξαν από χθες το απόγευμα μετά και το χτύπημα των Ιρανών (πιθανόν από τη Βηρυτό μέσω της Χεζμπολάχ) και επεκτείνονται σε εμπορικά κέντρα, χώρους συνάθροισης αλλοδαπών στα κέντρα των πόλεων, αλλά και σε πρεσβείες. Ωστόσο, έμφαση δίνεται σε ιδιωτικά σχολεία (από νηπιαγωγεία μέχρι και κολέγια) στα οποία φοιτούν μόνο Ισραηλινοί ή Γάλλοι.

Σε ορισμένα, μάλιστα, από αυτά έχουν τοποθετηθεί στατικές φρουρές τόσο κατά τη διάρκεια της προσέλευσης όσο και μέχρι το κλείσιμο τους. Τα μέτρα βρίσκονται στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας και στο Αρχηγείο Αστυνομίας λειτουργεί Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων, ενώ έχει οριστεί αξιωματικός επόπτης που ενημερώνεται για όλα τα ύποπτα συμβάντα.

Αξιοσημείωτο των διαταγών που έχουν κυκλοφορήσει είναι πως ζητήθηκε τόσα από τα περίπολα του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων, όσο και του Ουλαμού της Άμεσης Επέμβασης, μόλις αντιληφθούν κάποιον ύποπτο να τον ανακόπτουν και να ζητούν βοήθεια. Στη λήψη μέτρων επιστρατεύτηκαν και τα μέλη της ομάδας «Ζ» της Αστυνομίας, της Τροχαίας και των αστυνομικών σταθμών.

Συνεχή επαφή διατηρεί η Αστυνομία και με τις ξένες αποστολές που επηρεάζονται από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ενώ πρεσβείες έχουν μετατραπεί σε φρούρια και δεν δέχονται το κοινό ούτε ακόμη και με ραντεβού. Η Αστυνομία από την αρχή της κρίσης έχει προβεί σε ανάκληση προσωπικού που βρισκόταν με άδεια, ενώ συνολικά επιτηρούνται πάνω από 180 σημεία, τόσο με μηχανοκίνητες περιπολίες όσο και από στατική φρουρά.

Μεταξύ των υποστατικών που παρακολουθούνται είναι και ξενοδοχεία που κατά κόρον χρησιμοποιούνται από πολίτες του Ισραήλ, το καζίνο στη Λεμεσό, εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων μέχρι και διυλιστήρια νερού. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ξένες αποστολές ώστε σε περίπτωση κινδύνου να επεμβαίνουν άμεσα. Οι έλεγχοι στα οδοφράγματα έχουν γίνει πιο σχολαστικοί ειδικά στα πρόσωπα που έρχονται από τα κατεχόμενα, όπως και στις αφίξεις στα αεροδρόμια.

Στην όλη κινητοποίηση των ημερών, συνεχίζει να εξετάζεται η υπόθεση κατασκοπείας με υπόπτους έναν Αζέρο και την Εσθονή φίλη του, κάτοχοι διαβατηρίων Ρωσίας, που φέρονται να κινούνταν από τη Λάρνακα μέχρι τη Λεμεσό και την Πάφο. Στην κατοχή τους έχουν εντοπιστεί στοιχεία, που ενδεχομένως να διασυνδέουν την υπόθεση αυτή με την περίπτωση άλλου Αζέρου ο οποίος πιάστηκε πέρσι να παρακολουθεί τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι. Οι δύο ύποπτοι θα οδηγηθούν αύριο εκ νέου στο Δικαστήριο για ανανέωση της κράτησής τους.

Σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής έχει τονίσει σε δηλώσεις του πως η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο ούτε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο και προέτρεψε το κοινό να μην ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά από τα έγκυρα ΜΜΕ.