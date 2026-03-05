Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό. Συγκεκριμένα πρόκειται για προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος ύψους έως και €50.000 ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων.

Ανακοινώνοντας τα ποσά, η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρώτη, άμεση και ουσιαστική παρέμβαση, που αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή.

Παράλληλα, είπε, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής με συμμετοχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων. Η επιτροπή θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου πακέτου αποζημιώσεων, ώστε κάθε κτηνοτρόφος να λάβει τη στήριξη που πραγματικά χρειάζεται για την πλήρη επαναδραστηριοποίησή του.

Ήδη έχουν εντοπιστεί ελεύθερες περιοχές από νόσους, και σε άλλα κράτη, ούτως ώστε να είναι δυνατη η μεταφορά ζώων στην Κύπρο, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η απολύμανση και η πλήρης απαλλαγή των επηρεασμένων περιοχών από τη νόσο.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: η άμεση καταβολή της προκαταβολής και η δίκαιη, στοχευμένη στήριξη και αποζημίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μπορέσουν το συντομότερο να επανέλθουν στην παραγωγή.

Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι κανένας κτηνοτρόφος δεν θα μείνει μόνος. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Κανείς δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος απέναντι στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η πολιτεία στέκεται έμπρακτα δίπλα τους με αποφασιστικότητα και σεβασμό στους κόπους και μόχθους τους.

Διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό: Αυστηρά μέτρα σε ζώνες ελέγχου και τσουχτερά πρόστιμα έως €5.000 για τους παραβάτες – Τι προβλέπεται για τις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και προσωπικού

Από σήμερα η κυπριακή κτηνοτροφία τίθεται και επίσημα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, δύο εβδομάδες από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού, ενώ σήμερα ο ιός έχει ήδη εξαπλωθεί σε 23 μονάδες στην ευρύτερη περιοχής Λάρνακας.

Το Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κα ουσιαστικά περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, μετατρέποντας τις προηγούμενες συστάσεις σε αυστηρές υποχρεώσεις.

Το Διάταγμα θεσπίζει μια σειρά από δραστικά μέτρα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων στις ζώνες ελέγχου. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται πλήρως:

• Η διακίνηση δίχηλων ζώων (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, καμήλες, ελάφια, αντιλόπες, λάμα και αλπακά και αγρινά) από και προς τις φάρμες.

• Η βόσκηση των ζώων και η διακίνηση ζωοτροφών.

• Η μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού και προσώπων, εκτός εάν πρόκειται για την απολύτως απαραίτητη φροντίδα των ζώων.

• Κάθε είδους επίσκεψη σε χώρους έκθεσης ζώων στο κοινό για λόγους αναψυχής, που βρίσκονται σε ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόνοια για τις ζωοτροφές, καθώς η συγκομιδή, μεταφορά, διακίνηση και ενσίρωσή τους παγώνει μέχρι τουλάχιστον τις 21 Μαρτίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει διασπορά του ιού μέσω των τροφών.

Δικλείδες ασφαλείας και εξαιρέσεις

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παραμείνει η αγορά ζωντανή και τα ζώα υγιή, η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης ειδικών αδειών. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θα επιτρέπεται:

• Η μεταφορά ζώων προς τα σφαγεία.

• Η διακίνηση των ιδιοκτητών και του προσωπικού στις μονάδες τους.

• Η προμήθεια φαρμάκων και η μεταφορά νερού.

• Η συλλογή γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες.

Για τους χοιροτρόφους, προβλέπεται η μετακίνηση χοιριδίων από μονάδες αναπαραγωγής σε μονάδες πάχυνσης (εκτός ζωνών κινδύνου), εφόσον υπάρχει γραπτό πιστοποιητικό κτηνιάτρου που βεβαιώνει την απουσία συμπτωμάτων την ημέρα της μεταφοράς.

Βαριές καμπάνες για τους παραβάτες

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι εντατικοί, ενώ το άρθρο 13Β του περί Υγείας των Ζώων Νόμου προβλέπει την επιβολή διοικητικών προστίμων που αγγίζουν τις €5.000.

Παράλληλα, για τις συναθροίσεις κτηνοτρόφων σε περιοχές εκτός κινδύνου, τίθεται ως απαράβατος όρος η τήρηση αυστηρών κανόνων βιοασφάλειας και απολύμανσης, ώστε να μην καταστούν οι ίδιοι οι παραγωγοί άθελά τους φορείς του ιού.

Το διάταγμα αποτελεί τη μετεξέλιξη της γνωστοποίησης που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο άμεσος περιορισμός της εστίας, ώστε να προστατευθεί το εθνικό ζωικό κεφάλαιο και να αποφευχθούν ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στον εξαγωγικό τομέα των κτηνοτροφικών προϊόντων.