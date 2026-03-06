Σε αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου των «λαμπρατζιών», που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία τα τελευταία χρόνια προχωρά η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Με ενισχυμένους ελέγχους και τη συνεργασία όλων των τοπικών αρχών, η Αστυνομία στοχεύει να περιορίσει την παραβατικότητα, ενώ όπως διαμηνύει, θα ανοίγονται υποθέσεις σε γονείς, οι οποίοι δεν ασκούν επαρκή έλεγχο στα παιδιά τους όπου διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν την νομοθεσία.

Ήδη συστάθηκε ειδική ομάδα καταστολής, με επικεφαλής αξιωματικό, η οποία θα προχωρά σε καθημερινούς ελέγχους σε διάφορα προβληματικά σημεία της Λεμεσού και των γύρω περιοχών. Οι έλεγχοι της ομάδας θα ενταθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Παράλληλα, όλες οι τοπικές αρχές, δήμοι και κοινότητες θα συνεργάζονται στενά με την Αστυνομία, ενώ έχει οριστεί άτομο σε κάθε περιοχή που θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τους Δήμαρχους της Λεμεσού και τους κοινοτάρχες της επαρχίας, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Επαρχιακής Διοίκησης, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων, καθώς και αξιωματικοί των Βρετανικών Βάσεων. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι απαιτείται άμεση και στενή συνεργασία για να περιοριστεί το φαινόμενο, ενώ η Αστυνομία διαβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Όπως μας αναφέρθηκε, ξεκίνησαν τα ενημερωτικά προγράμματα στα σχολεία, αλλά και οι διαλέξεις για γονείς και παιδιά, με στόχο την πρόληψη την ενημέρωση αλλά και τις συνέπειες. Επιπλέον, η Αστυνομία προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, όχι μόνο για τους ανήλικους, αλλά και για τους γονείς τους, ιδιαίτερα εκείνους που είναι κάτω των 16 ετών. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι γονείς δεν ασκούν επαρκή έλεγχο στα παιδιά τους, θα ανοίγονται υποθέσεις σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ήδη έχουν σχηματιστεί δύο υποθέσεις σε βάρος γονέων, καθώς τα ανήλικα παιδιά τους εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τη νομοθεσία.