Την αποδέσμευση του κονδυλίου, ώστε να γίνει κατορθωτή η επίδοση των εξώδικων από τις κάμερες της Τροχαίας σε παραβάτες οδηγούς μεταξύ των οποίων και Τουρκοκύπριους, μέσω της photoradar list, ζητά το Υπουργείο Οικονομικών.

Με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τον αν. διευθυντή της Βουλής, ζητείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για την αποδέσμευση πιστώσεων που αφορούν το πιο κάτω: Κεφάλαιο 1303 «Αστυνομία» Άρθρο 03.583 «Αγορά Υπηρεσιών – Λειτουργία του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης (ανά έτος) και λειτουργία/εφαρμογή Photo Radar List και τ/κ οχήματα»: €146.640 πλέον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, απαιτείται αποδέσμευση ποσού ύψους €146.640 πλέον ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη πληρωμής της ανάδοχου εταιρείας που θα αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης παγκύπρια, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του συστήματος για επίδοση εξωδίκων στους ιδιοκτήτες Τουρκοκυπριακών οχημάτων.

Σύμφωνα με επιστολή του διευθυντή Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας Χάρη Ευριπίδου προς το Υπουργείο Οικονομικών, η λειτουργία του «Photoradar List» και η λειτουργία για τα τ/κ οχήματα θα μπορεί να καθιστά δυνατή την επίδοση των εξώδικων προστίμων στους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει στην αρχική φάση της διαδικασίας παράδοσης τα εξώδικα από την ανάδοχο εταιρεία. Όπως ξεκαθαρίζει, η επίδοση στην επόμενη φάση αφορά υποχρέωση και αρμοδιότητα της Αστυνομίας και θα γίνεται από μέλη της Αστυνομίας και δεν αφορά ενέργειες της εταιρείας.

Σκοπός της υιοθέτησης αυτής της διαδικασίας, αναφέρει ο κ. Ευριπίδου, είναι να καταστεί δυνατή και με πιο αποτελεσματικό τρόπο η επίδοση εξώδικων, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία και από την άλλη να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι εργατοώρες που σπαταλούνται από τα μέλη της Αστυνομίας, για να διενεργούν τις επιδόσεις. Κατά τον διευθυντή της Τροχαίας, η εν λόγω λειτουργία, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ειδικά και για τα τ/κ οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίδοσης, λόγω της μη πρόσβασης στο χώρο διαμονής των ιδιοκτητών οχημάτων (περιοχές οι οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία).

Σημειώνεται ότι, ενώ αρχικά η λειτουργία της photoradar list θα περιλάμβανε ως χώρους επίδοσης και τα αεροδρόμια και λιμάνια, λόγω της εφαρμογής της συνθήκης του «SHENGEN», αποφασίστηκε όπως μη τεθεί σε εφαρμογή σ’ αυτούς τους χώρους. Η λειτουργία θα τεθεί σε εφαρμογή στους αστυνομικούς σταθμούς, στα γραφεία της Αστυνομίας και στα οδοφράγματα. Επίσης, στο μέλλον, η επίδοση των εξωδίκων θα γίνεται και κατά τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργούν τα μέλη της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, με τη χρήση των μικροϋπολογιστών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, για την όλη διαδικασία έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταλήγοντας, ο διευθυντής Τροχαίας σημειώνει ότι, η αναγκαιότητα και η χρησιμοποίηση της λειτουργίας από πλευράς Αστυνομίας, θα βοηθήσει από τη μια στην εξοικονόμηση χρήματος, χρόνου προσωπικού στην Αστυνομία και από την άλλη θα επιτευχθεί ο σκοπός της δικαιοσύνης (αντικειμενική και ισότιμη μεταχείριση).