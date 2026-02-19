Ξεκινά την 1η Μαρτίου η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαβάθμιση των προστίμων από τις σταθερές κάμερες τροχαίας. Αυτό αναφέρθηκε από τους αρμόδιους φορείς και επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής. Σχετικό σημείωμα θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο που πέρασε, προβλέπονται εξώδικα πρόστιμα €85 σε περίπτωση στάσης του οχήματος επί της διάβασης πεζών στα φώτα τροχαίας αντί €300 που ισχύει σήμερα, ενώ συνεχίζει να προβλέπεται πρόστιμο €300 σε περίπτωση στάσης του οχήματος πέραν της διάβασης πεζών ή σε περίπτωση που αυτό κινείται πέραν της διάβασης πεζών και εντός της οδικής συμβολής κατά τη χρονική διάρκεια που ο κόκκινος σηματοδότης είναι αναμμένος.

Η υφιστάμενη διάταξη για επιβολή προστίμου ύψους €25 στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση στάσης πριν από τη γραμμή αναμονής σε φωτεινό σηματοδότη, η οποία αποτελεί παράβαση σήματος τροχαίας, εξακολουθεί να ισχύει.