Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Τρίτη η περιοχή θα επηρεάζεται από ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα αέρα, ενώ από την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον μείον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά στα νοτιοδυτικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα στα ανατολικά λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις από αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Την Πέμπτη νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν: