Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ κατάφερε να καταρρίψει ένα drone που εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς το Ιράκ.

«Η εμπλοκή έλαβε χώρα ενώ τα αεροσκάφη RAF Typhoons και F-35 συνέχιζαν να πραγματοποιούν αμυντικές αποστολές σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι σχεδιάζει να στείλει ένα ελικόπτερο Merlin για να ενισχύσει την ικανότητά του να ανιχνεύει αεροπορικές απειλές.

Πρόκειται για εναέριο μέσο μπορεί να πετάξει έως και ένα μίλι σε ύψος, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για εισερχόμενα drones ή πυραύλους.