Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Λευκωσία, όταν μέρος διατηρητέας οικοδομής κατέρρευσε σε ανοιχτό χώρο που χρησιμοποιείτο ως χώρος στάθμευσης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έρευνες σχετικά με πιθανό εγκλωβισμό προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 19:26 λήφθηκε κλήση για την κατάρρευση μέρους της οικοδομής. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες για πιθανό εγκλωβισμό ατόμων.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η ειδική ομάδα ανίχνευσης Κ9 της Ε.Μ.Α.Κ. για υποβοήθηση στις έρευνες.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες τόσο στο εσωτερικό της οικοδομής όσο και κάτω από τα μπάζα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οποιοδήποτε παγιδευμένο πρόσωπο.

Από την κατάρρευση επηρεάστηκε ένα όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο πλησίον της οικοδομής.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία.