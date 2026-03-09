Πρωτοφανείς είναι οι διαδικασίες ασφαλείας που ακολουθούνται στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, εν αναμονή της έλευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Γαλλίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, σε μια περίπου ώρα.

Στην αεροπορική βάση της Πάφου έχουν ήδη σπεύσει και λάβει θέσεις δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι από πολλά μέρη της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, σε μια εικόνα που δεν ξανασυναντήσαμε στο συγκεκριμένο μέρος.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι κάτι παραπάνω από αυστηρά, με όλους του διαπιστευμένους να υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο στην είσοδο της μονάδας προκειμένου να προσωρήσουν στο εσωτερικό. Ανιχνευτικοί σκύλοι, μηχανήματα εντοπισμού επικίνδυνων υλικών και συνεχείς ελέγχοι από την Αστυνομία είναι στην ημερήσια διάταξη, δίνοντας το στίγμα της σημασίας της σημερινής έλευσης στην αεροπορική βάση των Νίκου Χριστοδουλίδη, Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν.