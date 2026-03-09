Η παρουσία των drones και των UAVs είναι πλέον δεδομένη σε όλα τα θέατρα των επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς του σύγχρονου πολέμου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ, αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται δοκιμασμένες λύσεις για την αναχαίτηση αυτών των απειλών. Ιδιαίτερα μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή αλλά και στη χώρα μας, η απόκτηση δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των drones και των UAVs είναι επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Εθνική Φρουρά θα εξοπλιστεί με το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος», χωρίς να έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής το πόσες μονάδες αυτού του συστήματος θα αγοραστούν.

Το «Κένταυρος» σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ – Hellenic Aerospace Industry). Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίζει τη ραγδαία αύξηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται τόσο για αναγνώριση όσο και ως όπλα σε σύγχρονες συγκρούσεις.

Η ανάπτυξη του συστήματος ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2020 και σχεδιάστηκε κυρίως για ναυτική χρήση, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί και σε χερσαίες πλατφόρμες ή σε σταθερές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΒ, στις 2 Φεβρουαρίου το «Κένταυρος» ενσωματώθηκε με επιτυχία στο Σύστημα Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX της Israel Aerospace Industries (IAI), σύστημα το οποίο κατέχει επίσης η Εθνική Φρουρά.

Η βασική του λειτουργία είναι η παθητική ανίχνευση και η ηλεκτρονική παρεμβολή drones. Το σύστημα μπορεί να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αποστάσεις έως 150 χιλιομέτρων, ενώ μπορεί να τα εξουδετερώνει με ισχυρή παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων σε αποστάσεις έως 25 χιλιομέτρων. Η βασική λειτουργεία του συστήματος είναι αποκοπή της επικοινωνίας του drone με τον χειριστή ή τη διατάραξη των συστημάτων πλοήγησης και GPS, αναγκάζοντάς το να πέσει ή να εγκαταλείψει την περιοχή.

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να παρεμβάλλει ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους, ενώ είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει κυρίως drones κατηγορίας NATO Class 2 και Class 3, δηλαδή μεγαλύτερα στρατιωτικά UAV όπως τα Bayraktar ή αντίστοιχα συστήματα αναγνώρισης και επίθεσης. Η λειτουργία του βασίζεται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου, που επιτρέπουν στο σύστημα να αναγνωρίζει τις συχνότητες επικοινωνίας του εχθρικού drone και να εστιάζει την παρεμβολή σε αυτές.

Η πρώτη επιχειρησιακή εγκατάσταση του συστήματος έγινε σε πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ιδιαίτερα στις φρεγάτες κλάσης MEKO 200HN, όπως η φρεγάτα «Ψαρά». Το σύστημα δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες μάχης το 2024, όταν η φρεγάτα συμμετείχε σε αποστολές προστασίας εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, το «Κένταυρος» εντόπισε και εξουδετέρωσε drones που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι, καταρρίπτοντας δύο και παρεμβάλλοντας άλλα δύο.

Το «Κένταυρος» χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο ευρωπαϊκό σύστημα anti-drone το οποίο απέδειξε σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες τις ικανότητες του. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τα σχέδια της Ελλάδας για μαζική παραγωγή και εγκατάσταση του συστήματος σε περισσότερα πλοία και στρατιωτικές μονάδες, καθώς και για πιθανές εξαγωγές σε άλλες χώρες.