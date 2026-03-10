Στο κυνήγι των λαμπρατζιών έχουν μπει δυναμικά η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό, καθώς όσο πλησιάζει το Πάσχα το φαινόμενο παρουσιάζει αυξητική τάση. Ήδη στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό πλάνο, ενώ έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του άκρως επικίνδυνου παραδοσιακού εθίμου των «λαμπρατζιών», το οποίο τα τελευταία χρόνια προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών η Αστυνομία στη Λεμεσό προχώρησε σε περισσότερες από δέκα συλλήψεις νεαρών προσώπων για άναμμα φωτιάς και οχληρία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για πάταξη του φαινομένου. Την ίδια ώρα, νεαροί έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν ξύλα και άλλα υλικά σε διάφορες περιοχές για το άναμμα λαμπρατζιών, ενώ σε ορισμένες γειτονιές έχουν καταγραφεί περιστατικά οχληρίας.

Παράλληλα, πέραν από τους ανήλικους, κυρίως κάτω των 16 ετών, αντιμέτωποι με τον νόμο θα βρεθούν και οι γονείς τους αφού θα ανοίγονται υποθέσεις εναντίον τους για μη επαρκή έλεγχο των παιδιών τους. Ήδη έχουν σχηματιστεί δύο υποθέσεις σε βάρος γονέων, αφού τα ανήλικα παιδιά τους εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία.

Πετροβολισμός πυροσβεστών στα Πολεμίδια

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Πολεμίδια. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από ξύλα και άχρηστα υλικά στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, μέλη της Πυροσβεστικής, καθώς και το πυροσβεστικό όχημα, δέχθηκαν πετροβολισμό από άγνωστα νεαρά πρόσωπα. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και με την άφιξή της οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στο πυροσβεστικό όχημα.

Καταδίκη από συντεχνίες

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ και ΣΥΠΥΚ καταδίκασαν την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την Κυριακή στα Πολεμίδια. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο οργανώσεις ζητούν από τις αρμόδιες αρχές την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των νεαρών που εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ αναμένουν την ποινική τους δίωξη και την επιβολή παραδειγματικών ποινών.

«Είναι ευρέως αποδεχτή η δυσχέρεια του επαγγέλματος στην αντιμετώπιση τέτοιων απρόβλεπτων επιθέσεων που καθιστούν ολοένα και πιο έντονη την επικινδυνότητά του επαγγέλματος του πυροσβέστη όταν αυτός λιθοβολείται μάλιστα από ανεγκέφαλους την ώρα της κατάσβεση πυρκαγιάς», σημειώνεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης.

Οι συντεχνίες τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες και καλούν το κράτος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων αντικοινωνικών φαινομένων.