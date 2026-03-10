Λάδι στη φωτιά έριξε η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας η οποία, παρά τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις δημόσιες διαφωνίες τον περασμένο Δεκέμβριο προχωρεί την Πέμπτη σε επαναφορά πρότασης νόμου που προβλέπει για την ρύθμιση του βελονισμού και της φυσικοπαθητικής στην Κύπρο, περιλαμβάνοντας πρόνοιες που αφορούν κι άλλες κινεζικές κυρίως πρακτικές.

Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους και επισημαίνοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας «επέλεξε να αγνοήσει τις τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας και των οργανωμένων ασθενών».

«Η απόφαση αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και εύλογες απορίες, δεδομένου ότι ενώπιον της επιτροπής Υγείας εκκρεμεί μεγάλος αριθμός εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν άμεσα την προστασία και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα σε μια πρόταση νόμου που επιχειρεί να θεσμοθετήσει πρακτικές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και να παρέχει προστασία θεσμική σε μη επαγγελματίες υγείας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τις προτεραιότητες που τίθενται», αναφέρουν γιατροί, ασθενείς και φυσιοθεραπευτές.

Οι τρεις φορείς, στη νέα ανακοίνωση τους, δηλώνουν κατηγορηματικά την έντονη διαφωνία τους υποστηρίζοντας ότι «η συγκεκριμένη πρόταση νόμου εγείρει σοβαρότατες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, καθώς επιχειρεί να νομιμοποιήσει και να θεσμοθετήσει πρακτικές οι οποίες στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και διεθνούς αναγνώρισης από την ιατρική και επιστημονική κοινότητα».

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, αναφέρουν, «είναι το γεγονός ότι η πρόταση νόμου εισάγει και επιχειρεί να κατοχυρώσει όρους και έννοιες χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, όπως «ενεργειακή διάγνωση», «μεσημβρινοί», «ροή ενέργειας», «ιριδολογία», «κβαντική βιοανάδραση» και «βιοενεργειακή ρύθμιση».

Η θεσμοθέτηση τέτοιων όρων, «όχι μόνο στερείται επιστημονικής βάσης αλλά υπονομεύει το κύρος της Πολιτείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα την εσφαλμένη εντύπωση στους πολίτες ότι πρόκειται για πρακτικές ισοδύναμες με την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική».

Περαιτέρω, η πρόταση νόμου «προβλέπει τη δημιουργία επαγγελματικών μητρώων, την απονομή προστατευμένων επαγγελματικών τίτλων καθώς και τη σύσταση Συμβουλίων Εγγραφής και επαγγελματικών συνδέσμων για τις εν λόγω πρακτικές. Τέτοιες πρόνοιες αποδίδουν αδικαιολόγητο θεσμικό κύρος σε δραστηριότητες που δεν αναγνωρίζονται από τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και δημιουργούν παραπλανητικά την εντύπωση ότι αυτές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα αναγνωρισμένα επαγγέλματα υγείας».

Σημειώνουν παράλληλα ότι «οι πρόνοιες της πρότασης νόμου συγκρούονται με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα υγείας και ειδικότερα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η άσκηση ιατρικής πράξης από μη ιατρούς συνιστά τσαρλατανισμό και ποινικό αδίκημα».

Υπενθυμίζεται ότι «στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών ο βελονισμός επιτρέπεται να ασκείται από ιατρούς και αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας όπως οι φυσιοθεραπευτές ενώ η λεγόμενη «φυσικοπαθητική» δεν θεσμοθετείται ως επάγγελμα υγείας. Πρακτικές όπως η ιριδολογία δεν αναγνωρίζονται σε κανένα επίπεδο ως επιστημονικές».

«Σεβόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν συμπληρωματικές ή εναλλακτικές πρακτικές στο πλαίσιο των προσωπικών τους επιλογών. Ωστόσο, η Πολιτεία έχει αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να μην αποδίδει θεσμική νομιμοποίηση σε πρακτικές που βασίζονται σε ψευδοεπιστημονικές θεωρίες».

«Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου όχι μόνο δεν ενισχύει την προστασία του πολίτη αλλά, αντιθέτως, εγκυμονεί τον σοβαρό κίνδυνο να μετατρέψει τον τσαρλατανισμό σε θεσμικά κατοχυρωμένο επάγγελμα».

Όπως πληροφορείται το philenews, την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, αναμένεται ότι θα συζητηθεί για άλλη μια φορά η πρόταση νόμου, επί της αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσον υπάρχει προοπτική για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών ώστε να προωθηθεί η ψήφιση νομοθεσίας.