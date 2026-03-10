Ο κύβος ερρίφθη για το θανατηφόρο τροχαίο πέρσι τον Ιούλιο στην Αγλαντζιά με θύμα 20χρονο φοιτητή από τον Άγιο Δομέτιο. Η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εμπλεκόμενου οδηγού με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο φάκελος της υπόθεσης είχε επιστραφεί εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία εντός Φεβρουαρίου αφού σ’ αυτόν περιλήφθηκε έκθεση εμπειρογνώμονα για τροχαία δυστυχήματα. Την περασμένη Παρασκευή, η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε το φάκελο του τροχαίου στην Αστυνομία με οδηγίες όπως η υπόθεση καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίου και εναντίον του οδηγού απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν τόσο τον θάνατο του 20χρονου όσο και τις τροχαίες παραβάσεις συνεπεία της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Η διερεύνηση του δυστυχήματος κράτησε αρκετούς μήνες λόγω των συνθηκών διάπραξής του, αφού επρόκειτο για στροφή δεξιά και διέλευση με πράσινο σηματοδότη. Για να αποδειχθεί τι ακριβώς συνέβη, η Τροχαία προχώρησε σε αναπαράσταση του τροχαίου στο ίδιο σημείο ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα.

Το θανατηφόρο συνέβη στις 29 Ιουλίου 2025, με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο. Αυτός κινείτο στη Λεωφόρο Λάρνακος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Λευκωσία. Παρά τα φώτα τροχαίας στη Λεωφόρο Λάρνακος, ο 20χρονος επιχείρησε στροφή δεξιά. Εκείνη την στιγμή, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου, όχημα το οποίο οδηγείτο από 24χρονο με συνοδηγό 23χρονο, το οποίο συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του 20χρονου Κυριάκου. Συνεπεία της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος του 20χρονου και ο ελαφρύς τραυματισμός των επιβατών του άλλου οχήματος.

Κατά τη διερεύνηση του ατυχήματος η Τροχαία Λευκωσίας είχε επιχειρήσει να ανακτήσει δεδομένα από τον «εγκέφαλο» του εμπλεκόμενου οχήματος, ενώ ήρθε σε επαφή με την κατασκευάστρια εταιρεία για αποστολή του στη Γερμανία, κάτι που τελικά δεν τελεσφόρησε. Ωστόσο, σε δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί περί τα τέλη του 2025 ο διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, από τις εξετάσεις είχε φανεί ποιος ευθυνόταν για την πρόκληση του τροχαίου και κατά συνέπεια, για το θάνατο του 20χρονου.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης είχε παραδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο με συγκεκριμένες εισηγήσεις της Αστυνομίας στη Νομική Υπηρεσία, ωστόσο, αυτός επιστράφηκε στους ανακριτές για περαιτέρω ενέργειες. Ο φάκελος διαβιβάστηκε εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία τον περασμένο μήνα οπόταν μετά από μελέτη δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για καταχώρηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο.