Ολοκληρώνονται εντός Φεβρουαρίου οι πρόσθετες ενέργειες που ζήτησε η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με το πολύκροτο θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς τον Ιούλιο πέρσι, με θύμα τον 20χρονο φοιτητή, Κυριάκο Αντωνίου, από τον Άγιο Δομέτιο.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή η Τροχαία βρίσκεται σε αναμονή της παραλαβής της έκθεσης του εμπειρογνώμονα που εξέτασε τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς και των ευρημάτων του, ώστε ο φάκελος να διαβιβαστεί εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Επειδή έχουν περάσει πέραν των έξι μηνών από το θανατηφόρο χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απόφαση, πολλοί είναι αυτοί που διερωτώνται και πρώτοι οι χαροκαμένοι συγγενείς, γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεκαθαρίσει η πορεία της υπόθεσης.

Αξιωματικός της Τροχαίας, στον οποίο απευθυνθήκαμε, μας ανέφερε ότι εντός Φεβρουαρίου αναμένεται ότι θα δοθεί το πόρισμα του ειδικού για εξέταση σκηνών τροχαίων ατυχημάτων και τραυματισμών, ώστε από τα ευρήματά του, να αποκρυσταλλωθούν και τα αδικήματα που δυνατόν να προκύπτουν.

Το πόρισμα του εμπειρογνώμονα θα ενσωματωθεί στον φάκελο της υπόθεσης ώστε να σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για λήψη αποφάσεων. Ο ίδιος αξιωματικός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα πίσω από την καθυστέρηση, αλλά ήταν για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρχει σαφής και αποκρυσταλλωμένη εικόνα για τις συνθήκες διάπραξης του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δηλώσεις που είχε προβεί παλαιότερα ο διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, έχει φανεί ποιος ευθύνεται για την πρόκληση του τροχαίου και κατά συνέπεια τον θάνατο του 20χρονου.

Ο φάκελος της υπόθεσης είχε παραδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο με συγκεκριμένες εισηγήσεις στη Νομική Υπηρεσία, ωστόσο, αυτός επιστράφηκε στους ανακριτές για περαιτέρω ενέργειες. Αυτό που απομένει μετά την παράδοση της έκθεσης του ειδικού, είναι να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και ν’ αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη στον εμπλεκόμενο οδηγό.

Το θανατηφόρο της 29ης Ιουλίου 2025, με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο, συνέβη στη λεωφόρο Λάρνακος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Λευκωσία. Σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση συνθήκες, στα φώτα τροχαίας στη λεωφόρο Λάρνακος, ο 20χρονος επιχείρησε στροφή δεξιά. Εκείνη την στιγμή, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου, όχημα το οποίο οδηγείτο από 24χρονο με συνοδηγό 23χρονο, το οποίο συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του 20χρονου Κυριάκου.