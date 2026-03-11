Σφοδρά παράπονα για την καθυστέρηση των ασθενοφόρων εξέφρασε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής, Τάσος Μιχαηλίδης, σχετικά με το τροχαίο που σημειώθηκε χθες με σχολικό λεωφορείο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 ατόμων εκ των οποίων οι 10 είναι μαθητές.

Όσον αφορά την υγεία των μαθητών, είπε ότι 6 παιδιά κρατήθηκαν για περεταίρω νοσηλεία, ενώ μια γυναίκα, η οποία ήταν συνοδός στο λεωφορείο, υπέστη ρήξη σπλήνας και διάφορους άλλους τραυματισμούς. Όπως ανέφερε, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τους επιβάτες και δεν είναι σοβαρή η κατάσταση της υγείας οποιουδήποτε από τους τραυματίες.

Πρόκειται για μαθητές του Β’ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας. Το τροχαίο σημειώθηκε μετά την διασταύρωση του Αγίου Επιφανίου, όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, ο οδηγός του άλλου οχήματος του είπε ότι ήταν θαλασσαιμικός, ότι μετέβαινε για να κλείσει ραντεβού για την θεραπεία του και ότι έχασε τις αισθήσεις του καθ’ οδόν, με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, η οδηγός του λεωφορείου, η οποία είναι η κόρη του κ. Μιχαηλίδη, τον ενημέρωσε για το ατύχημα στις 13:55. «Μου είπαν ότι όλοι είναι τραυματισμένοι στο λεωφορείο, όλα τα παιδάκια και ενημέρωσα αμέσως το Τμήμα Ασθενοφόρων».

Όπως είπε, εντός 5 λεπτών ο ίδιος βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, μαζί με αρκετό άλλο κόσμο. «Αρχίσαμε όλοι να προσπαθούμε όσο μπορούσαμε με τα μέσα που είχαμε εκείνη την στιγμή, με φαρμακεία με χαρτομάντιλα, να κρατήσουμε τις πληγές των παιδιών».

Πρόσθεσε ότι «προσπαθούσα να τα ηρεμίσω γιατί τα παιδάκια ήταν σε κατάσταση σοκ». Όπως είπε ο κ. Μιχαηλίδης, τα παιδιά στο λεωφορείο ήταν στις θέσεις τους και φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Είπε επίσης ότι «την τελευταία στιγμή η οδηγός έκανε μια κίνηση προς τα δεξιά, μειώνοντας την σφοδρότητα της σύγκρουσης». Κάποια παιδιά είπε, «έχουν χτυπήματα στους ώμους από τις ζώνες και διάφορα άλλα τραύματα».

Σχετικά με την καθυστέρηση του ασθενοφόρου, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι «σε 5-7 λεπτά έπρεπε να ήταν εκεί», αφού η περιοχή καλύπτεται με ασθενοφόρο από την Κλήρου. Όπως κατάγγειλε, όμως, στην Κλήρου «δεν υπήρχε ασθενοφόρο όπως δεν υπάρχει συνήθως διότι τα καλούν και πηγαίνουν σε άλλα περιστατικά».

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί της κοινότητες της περιοχής για 15-20 χρόνια είπε. «Το Παλαιχώρι είχε δύο ασθενοφόρα διαθέσιμα, με τον τρόπο που λειτουργούσαν τότε, με εθελοντές οδηγούς, οι οποίοι μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό και την γιατρό του υγειονομικού κέντρου αντιμετώπιζαν τα προβλήματα. Έχει αναβαθμιστεί η υπηρεσία, έχουν μπει τώρα εξειδικευμένα άτομα, όμως τα ασθενοφόρα θα έπρεπε να ήταν εδώ. Μας έχουν υποβαθμίσει. Η περιοχή είναι τεράστια, μια ορεινή κοινότητα απομακρυσμένη από το κέντρο, όπου, δυστυχώς, έχουμε κτίσει ένα νοσοκομείο και το έχουμε πάρει στην απέναντι πλευρά της Λευκωσίας».

«Οι αρμόδιοι δεν αντιλαμβάνονται, δεν τους ενδιαφέρει», είπε. «Είχαμε εδώ δύο γιατρούς και τέσσερις νοσηλεύτριες. Μας έχουν αφήσει με μια γιατρό της οποίας πρέπει να κάνουμε άγαλμα δίπλα από το άγαλμα της Μάνας. Παίζουν με τις αντοχές μας. Μετά και από το περιστατικό αυτό τους προειδοποιώ, οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί».

Ο κ. Μιχαηλίδης, έκανε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τους καλέσει σε σύσκεψη ούτως ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα.

«Εάν το δυστύχημα ήταν πιο σοβαρό, τι θα γινόταν; Το τελευταίο ασθενοφόρο έφτασε εκεί στις 15:10 και ας λέει ό,τι θέλει ο κ. Χαριλάου, ο οποίος είναι προκλητικότατος» είπε ο κ. Μιχαηλίδης.