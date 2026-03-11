Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου πλησιάζει. Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026, μετατρέποντας την πόλη σε επίκεντρο αθλητισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την XM ως ονομαστικό χορηγό, η διοργάνωση ξεπερνά τον αθλητικό της ρόλο και μετατρέπεται σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την έμπρακτη στήριξη των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ).

Ο πρόεδρος της διοργανώτριας εταιρείας Eleven Blue Events, Σπύρος Σπύρου, ανέφερε στον «Φ» ότι η φετινή διοργάνωση, κυρίως στο αθλητικό κομμάτι του XM Μαραθωνίου, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Συμμετέχουν αθλητές από 56 χώρες, με σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από το εξωτερικό. Δύο εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση, οι συμμετοχές των ξένων δρομέων φτάνουν τις 2.814, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση 36% σε σχέση με πέρσι. Όπως εξήγησε, πέρσι η αναλογία Κυπρίων και ξένων δρομέων ήταν περίπου ίση, ενώ φέτος οι ξένοι ξεπερνούν τους Κυπρίους, δημιουργώντας ένα θεαματικό ρεκόρ.

Ο κ. Σπύρου ανέφερε ότι υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις, κυρίως από Ισραηλινούς δρομείς, ωστόσο, συνολικά αναμένονται περίπου 6.000 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες, που αφορούν τους τέσσερις αγωνιστικούς δρόμους της Κυριακής. Το αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει, τον XM Μαραθώνιο δρόμο 42 χλμ., με περισσότερους από 1.200 δρομείς, τον Ημιμαραθώνιο δρόμο 21 χλμ., με 2.200 δρομείς, τον δρόμο 10 χλμ., με πάνω από 1.300 συμμετοχές, τον ατομικό δρόμο 5 χλμ., με περίπου 1.300 συμμετοχές.

Φέτος, σε όλη τη διαδρομή της παραλιακής, υπάρχουν 17 σημεία με οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα για όλους τους συμμετέχοντες και θεατές.

Ο κ. Σπύρου σημείωσε ότι οι διοργανωτές και συνδιοργανωτές είναι έτοιμοι για μια άρτια διεξαγωγή και αναμένεται να υποδεχτούν χιλιάδες αθλητές και θεατές στην παραλιακή καρδιά της Λεμεσού. Τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τον εταιρικό δρόμο 5 χλμ., που αποτελεί ξεχωριστή ενότητα της διοργάνωσης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου, όπως και για τον παιδικό Μαραθώνιο, που θα γίνει την ίδια ημέρα.