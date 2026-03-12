Μαλλιά κουβάρια στην κυριολεξία όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της υγείας, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν, επίσης, μπει στο οργιώδες παρασκήνιο των τελευταίων μηνών, που όσο περνούν οι μέρες γίνεται ακόμα πιο έντονο και αφορά βεβαίως τη φυσική παρουσία ή όχι γιατρών με ειδικότητα την ακτινολογία κατά τη διάρκεια όλων των απεικονιστικών εξετάσεων στα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα.

Το σχετικό νομοσχέδιο, μέχρι στιγμής, περιλήφθηκε και αφαιρέθηκε από την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής δύο φορές και ουδείς γνωρίζει εάν τελικά θα συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αφού, μέχρι και χθες, τα κόμματα ετοίμαζαν τις τροπολογίες συμμετέχοντας, ταυτόχρονα, τόσο σε μεταξύ τους διαβούλευση, όσο και σε διαβούλευση με τις διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο καβγάς είχε αρχίσει πριν καν το νομοσχέδιο συζητηθεί επί της αρχής από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας. Από τη μια μεριά, οι ακτινολόγοι γιατροί που δίνουν μάχη προκειμένου να διασφαλίσουν τη φυσική παρουσία τους στα διαγνωστικά κέντρα, επικαλούμενοι κινδύνους για τους ασθενείς. Από την άλλη, οι ιδιώτες/ ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων αλλά και επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων που υποστηρίζουν ότι διεθνώς πλέον εφαρμόζεται η τηλεϊατρική χωρίς να προκύπτουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών.

Η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα ΤΑΕΠ των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού και η διαπίστωση ότι και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας αγοράζει υπηρεσίες από ακτινολόγους που εδρεύουν στην Ελλάδα, έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις.

Τηλεφωνήματα και γραπτά μηνύματα σε βουλευτές και κόμματα, εμπλεκόμενους φορείς αλλά και δημοσιογράφους και γενικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έγιναν καθημερινό φαινόμενο τους τελευταίους έξι μήνες, με την κάθε πλευρά να υποστηρίζει τις δικές της θέσεις προτάσσοντας πάντα το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι τον περασμένο Οκτώβριο βουλευτές-μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, εξέφρασαν από τηλεοράσεως την έντονη δυσφορία τους για τη στάση των εκπροσώπων των δύο πλευρών, κάνοντας λόγο για «φανατισμό» και καλώντας τους εκπροσώπους των μεν και των δε να αφήσουν τη Βουλή να μελετήσει, χωρίς πιέσεις τη διαδικασία της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Οι πιέσεις, βεβαίως, δεν σταμάτησαν ενώ οι φορείς που εκπροσωπούν τόσο τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα όσο και τους γιατρούς, εκ τότε και κατά διαστήματα, εξέδιδαν ανακοινώσεις, καλώντας τη Βουλή να σταθεί «στο ύψος των περιστάσεων», με τις περιστάσεις να ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τους συγγραφείς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συνεχίστηκε το ίδιο σκηνικό, ενώ σχεδόν πριν από κάθε συνεδρίαση, κατά κύριο λόγο κάθε Τετάρτη απόγευμα (η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συνεδριάζει Πέμπτη), κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι τα κόμματα θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης πλευράς

Αναπόφευκτα, το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε αρκετές φορές και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά τη μελέτη του νομοσχεδίου, με τα κόμματα να τοποθετούνται επί των σχετικών προνοιών υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Τελικά και ενώ εξακολουθούσαν να καταγράφονται διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών, η κατ’ άρθρον συζήτηση ολοκληρώθηκε και το νομοσχέδιο πήρε τον δρόμο για ψήφιση του σε νόμο, κάτι το οποίο, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό αφού οι πιέσεις, τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα και σε κάποιες περιπτώσεις οι εκβιασμοί και οι απειλές προς κόμματα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς δεν σταμάτησαν ποτέ. Εξάλλου, το γεγονός ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, επιβάρυνε ακόμα πιο πολύ την κατάσταση.

Μάλιστα, τις τελευταίες 48 ώρες και ενώ τα κόμματα βρίσκονταν στη διαδικασία της ετοιμασίας τροπολογιών προκειμένου να αλλάξουν πρόνοιες στις οποίες είχε καταλήξει η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, οι εμπλεκόμενοι επικαλούνταν τη σύμφωνο γνώμη των οργανωμένων ασθενών για να στηρίξουν τις θέσεις τους με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου να αντιδρά και να υποχρεώνεται να τοποθετηθεί δημόσια μέσω ανακοίνωσης της.

Το νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας που συνέρχεται το απόγευμα, χωρίς, βεβαίως, αυτό να σημαίνει ότι τελικά θα επιτευχθεί η ψήφισή του σε νόμο. Οι τροπολογίες, εξάλλου, που έχουν ετοιμαστεί, εάν τελικά τα κόμματα δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή, μάλλον θα οδηγήσουν σε νέα συζήτηση.

Πρέπει, βεβαίως, να θεωρείται σίγουρο ότι το παρασκήνιο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, θα συνεχίζει να είναι έντονο και δεν αποκλείεται αν η πλάστιγγα γείρει προς τη μια ή την άλλη πλευρά ο δημόσιος διάλογος να φουντώσει και πάλι τις επόμενες ημέρες.