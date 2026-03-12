Παράταση στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας έδωσε η Βουλή, ψηφίζοντας σχετική πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη, η οποία τέθηκε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Προβλήματα που προέκυψαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, επέφεραν καθυστερήσεις στους χρήστες με αρκετούς πολίτες να μην καταφέρνουν να προχωρήσουν σε ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα της 11ης Μαρτίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, μέλη της Επιτροπής Μεταφορών μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, συναποφάσισαν όπως δοθεί παράταση στην έκδοση των αδειών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται και η αναδρομικότητα της απόφασης, ώστε να ισχύει από την 11 Μαρτίου, με σκοπό να δοθεί το δικαίωμα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για όσους ανανέωσαν από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου μέχρι τη δημοσιοποίηση του νόμου και επιβαρύνθηκαν να επιστραφούν τα χρήματα στους πολίτες, δηλαδή και το πρόστιμο και η επιπρόσθετη επιβάρυνση. Υπενθυμίζεται πως η επιβάρυνση είναι το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.