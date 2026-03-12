Με πρόταση νόμου επιχειρεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να δώσει παράταση στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας.

Αυτό φαίνεται να προκύπτει μετά από συνεννόηση Υπουργείου Μεταφορών με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, καθώς το ζήτημα που προέκυψε την τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας με την ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προκάλεσε καθυστερήσεις στους χρήστες, με αρκετούς πολίτες να σημειώνουν πως αν και προσπάθησαν, εντούτοις, δεν κατάφεραν να την ανανεώσουν πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Να σημειωθεί πως η τελευταία ημέρα ανανέωσης ήταν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 11/3/2026, ενώ για όσους προσπαθήσουν να την ανανεώσουν μετά την εν λόγω ημερομηνία, επιβάλλεται επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» η αρμόδια Επιτροπή αναμένεται πως θα οδηγήσει σήμερα με τη μορφή του κατεπείγοντος σχετική πρόταση νόμου στην Ολομέλεια ώστε να επιτραπεί η παράταση, καθώς, η τελευταία ημέρα ανανέωσης καθορίζεται από τη νομοθεσία και δεν μπορεί να δοθεί παράταση χωρίς πρώτα να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην πρόταση νόμου ενδεχομένως να διασφαλίζεται και η αναδρομικότητα της απόφασης ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση για όσους ανανέωσαν μετά την εκπνοή της προθεσμίας.