Ιδιοκτήτες ακινήτων «κρεμάζουν» ανυποψίαστους πολίτες στους οποίους πουλούν γη που, ωστόσο, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί επειδή είναι επιταγμένη από την Εθνική Φρουρά για αμυντικούς σκοπούς.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελέγχου, κ. Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι, διαχρονικά επικρατεί απαράδεκτη κατάσταση με τις επιτάξεις ακινήτων και πρόσθεσε: «Αγοράζει κάποιος ένα τεμάχιο γης με σκοπό να το αξιοποιήσει και όταν αποταθεί για έκδοση πολεοδομικής άδειας, παρεμβαίνει το Υπουργείο Άμυνας και του λέει πως είναι επιταγμένο».

Υπέδειξε επίσης, πως έπρεπε να είναι καταχωρημένες όλες οι επιτάξεις ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τις πιθανές δεσμεύσεις του ακινήτου που αγοράζει.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή έρευνας από το Τμήμα Κτηματολογίου, προκειμένου να ενημερωθούν για όλες τις πιθανές δεσμεύσεις, από υποθήκες μέχρι και επιτάξεις.

Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια συζήτησης της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, για το Τμήμα Κτηματολογίου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελέγχου, το θέμα δεν περιορίζεται μόνο ανάμεσα σε ιδιώτες, υπό την έννοια ότι το ίδιο το κράτος κρατά ακόμη και επί δεκαετίες τεμάχια πολιτών. Μάλιστα, αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα επίταξης ακινήτων, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ζαχαρίας Κουλίας, αναφέρθηκε σε περίπτωση ακινήτου εμβαδού 40 σκαλών δίπλα από το ΚΕΝ Αναρίτας στην Πάφο και όπως εξήγησε, ανήκει σε οικογένεια, με τους δύο γονείς να είναι ανάπηροι. «Αν, ως Εθνική Φρουρά και ως Πολιτεία, χρειαζόμαστε το τεμάχιο για σκοπούς ασκήσεων να το απαλλοτριώσουμε», είπε ο κ. Κουλίας, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο να δεσμεύονται ακίνητα πωλητών χωρίς να απαλλοτριώνονται.

Ο κ. Κουλίας ανέφερε, ότι έχει κατατεθεί πρόταση νόμου με βάση την οποία το κράτος θα απαλλοτριώνει τα τεμάχια τα οποία κρίνει απαραίτητα για σκοπούς άμυνας.

Κρατικός λειτουργός υπέδειξε, πως υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τεμάχια τα οποία δεσμεύονται για σκοπούς άμυνας, για να προσθέσει, πως τυχόν έγκριση της σχετικής πρότασης θα επιφέρει στο δημόσιο, κόστος δισεκατομμυρίων.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου ανέφερε ότι εξετάζονται τα τεμάχια τα οποία βρίσκονται γύρω από στρατόπεδα με σκοπό να προωθηθεί η απαλλοτρίωσή τους.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν προτίθεται να απαλλοτριώσει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα αλλά θα περιοριστεί στην απαλλοτρίωση ακινήτων τα οποία βρίσκονται γύρω από στρατόπεδα.

«Προωθείται διαδικασία ώστε, όπου υπάρχουν στρατόπεδα, να προχωρήσουμε σε απαλλοτριώσεις των ακινήτων που επηρεάζονται παρά να τα επιτάσσουμε», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου, ο οποίος πρόσθεσε, πως ήδη γίνεται και μηχανογράφηση στο ΓΕΕΦ η οποία θα διευκολύνει την όλη προσπάθεια απαλλοτρίωσης. Όταν εντοπιστούν όλα τα τεμάχια θα προωθηθεί και η σχετική διαδικασία, πρόσθεσε.

Παράλληλα, όταν κριθεί ότι κάποια τεμάχια δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς άμυνας θα αποδεσμεύονται.

Εκ μέρους του Τμήματος Κτηματολογίου, ο κ. Βαρνάβας Πασιουλής ανέφερε, πως το θέμα της αγοράς τεμαχίων τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω επιτάξεων, είναι υπαρκτό και πρόσθεσε πως την προσεχή βδομάδα θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακή σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πλαίσιο αναθεώρησης των νέων Τοπικών Σχεδίων που θα δημοσιευθούν.

Εξήγησε δε πως, όπως υπάρχει ένδειξη ως προς το ποια ακίνητα είναι οικιστικά, εμπορικά κ.ο.κ., θα περιληφθεί ειδική ένδειξη ώστε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να μην προχωρεί στην αγορά όταν είναι επιταγμένο ή δεσμευμένο με οποιοδήποτε τρόπο.