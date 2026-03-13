Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, ο οποίες θα πραγματοποιήσει κρίσιμες επαφές για την κρίση του αφθώδη πυρετού. Αναμένεται να δώσει και επίσημα απαντήσεις στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για να παρεκκλίνει από τον Κανονισμό ώστε να μη θανατώνονται όλα τα ζώα σε μολυσμένες μονάδες.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το σενάριο η απάντηση της Κομισιόν να είναι θετική είναι απομακρυσμένο. Το σενάριο αυτό επιβεβαιώθηκε μετά από συνάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου με τις αγροτικές οργανώσεις και εκπροσώπους των παραγωγών. Όπως δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Μιχάλης Λύτρας, η σημερινή συνάντηση με τον κ. Várhelyi «δεν έχει βγάλει τίποτε περισσότερο» από ό,τι τους είχαν ήδη πει και τους είχε ενημερώσει και η αρμόδια υπουργός. «Απλώς μας επανέλαβε ότι ο κανονισμός που υπάρχει γι’ αυτά τα θέματα θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωση και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας τον κανονισμό, ό,τι προνοεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει», συμπλήρωσε.

«Η συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων δεν είχε καμιά θετική εξέλιξη», ανέφερε στο philenews Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), Πανίκος Χάμπας, προσθέτοντας πως αναμένουν να δουν τι θα πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην απογευματινή συνάντηση για το θέμα στο Προεδρικό.

O Επίτροπος μετέβη το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού «ZENON» στο Αεροδρόμιο Λάρνακας για συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, καθώς και με εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων.

Ακολούθησε η συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων αγροτικές οργανώσεις, εκπρόσωποι παραγωγών, και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Ο Επίτροπος θα έχει συναντήσεις και με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, πριν γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Επίτροπος θα προβεί σε δηλώσεις από το Προεδρικό.

Οι πληροφορίες του «Φ»

Παρά τις έντονες πιέσεις και τα αιτήματα της Λευκωσίας για εξαίρεση από το μέτρο της θανάτωσης ζώων σε μολυσμένες μονάδες, οι πληροφορίες που καταφθέφθαναν από τις Βρυξέλλες το τελευταίο 24ωρο ήταν αποθαρρυντικές. Σύμφωνα με πηγές, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να δοθεί η οποιαδήποτε παρέκκλιση, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις εντός της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξέτασε τα ειδικά δεδομένα της Κύπρου (γεωγραφική απομόνωση, μικρό μέγεθος παραγωγής), φαίνεται να εμμένει στην αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού 2020/687. Όπως διαμηνύεται, ακόμη και η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν φαίνεται ικανή να μεταβάλει τα δεδομένα.