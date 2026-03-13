Σαφείς αναφορές περί νομικών μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας αφήνουν οι δικηγόροι του ζεύγους που κρατείτο για 16 ημέρες στη βάση υποψιών για αδικήματα τρομοκρατίας.

Ο λόγος για τους δικηγόρους Μιχάλη Καζάκο και Νίκο Κορομία, οι οποίοι ανέλαβαν τη νομική εκπροσώπηση του 28χρονου Αζέρου και της 27χρονης Εσθονής από τη στιγμή που τέθηκαν υπό σύλληψη στις 26 Φεβρουαρίου.

Σε γραπτή τους ανακοίνωση αφήνουν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας, αναφέροντας πως τέτοια περιστατικά πλήττουν την εικόνα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Επισημαίνουν, ακόμη, ότι το γεγονός πως κρατήθηκαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκύψει οτιδήποτε επιλήψιμο σε βάρος τους, θα πρέπει να προβληματίσει. Καταλήγουν, αναφέροντας πως «οι πελάτες μας επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος τους».

Να θυμίσουμε ότι, όπως είχε αποκαλύψει το philenews το περασμένο Σάββατο, πληροφορίες που επικαλέστηκε η Αστυνομία έφερε το ζεύγος να φωτογράφισε σημεία ισραηλινών συμφερόντων στην Πάφο.

Ταυτόχρονα παρουσίαζαν τον 28χρονο ως πράκτορα του Ιράν που στρατολογήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσής των δικηγόρων του ζεύγους:

«Στον απόηχο των όσων προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ζεύγος -το οποίο εκπροσωπούμε-, που ετέθη υπό κράτηση λόγω της αποδιδόμενης εκ της Αστυνομίας τρομοκρατικής τους δράσης, επιθυμούμε όπως επισημάνουμε τα κάτωθι σημαντικά.

Οι πελάτες μας, αφού κρατήθηκαν για 16 στον αριθμό μέρες -συμπεριλαμβανομένης της ημέρας συλλήψεως τους-, με το πέρας της αστυνομικής διερεύνησης αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διεφάνη πως δεν εμπλέκονται σε ό,τι η κείμενη Νομοθεσία απαγορεύει.

Το γεγονός ότι, δυο τουρίστες κρατήθηκαν για το αναφερθέν χρονικό διάστημα, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το επιλήψιμο, θα πρέπει, τουλάχιστον, να προβληματίσει.

Παράλληλα, δεν δύναται να παραγνωριστεί το γεγονός ότι περιστατικά αυτού του είδους πλήττουν και την εικόνα της πατρίδας μας, ως ασφαλούς και φιλόξενου τουριστικού προορισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και οφείλει να παραμείνει κράτος δικαίου, στο οποίο ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδιαίτερα της προσωπικής ελευθερίας αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Το παρόν κοινοποιείται αποκλειστικά προς ενημέρωση του κοινού. Πέραν τούτου, οι πελάτες μας επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος τους».