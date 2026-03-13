Απελάθηκε χθες ως ενεστώσα απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία το ζεύγος που είχε τεθεί υπό σύλληψη από τις 26 Φεβρουαρίου και ήταν ύποπτο για αδικήματα τρομοκρατίας.

Ο λόγος για 28χρονο Αζέρο και 27χρονη Εσθονή που βρίσκονταν στην Κύπρο από τις 23 Φεβρουαρίου και τέθηκαν υπό σύλληψη τρεις ημέρες αργότερα, λόγω υποψιών ότι προέβαιναν σε ενέργειες σε βάρος ισραηλινών συμφερόντων στο νησί μας.

Τα δυο πρόσωπα ήταν υπό προσωποκράτηση για 14 ημέρες, αφού είχαν εκδοθεί σχετικά διατάγματα 5ήμερης και 8ήμερης προσωποκράτησής τους. Ωστόσο, χθες η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας οδήγησε τα δυο πρόσωπα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, απ΄ όπου επιβιβάστηκαν σε πτήση για ευρωπαϊκή πόλη με τελικό προορισμό την Εσθονία.

Είναι προφανές από αυτή την εξέλιξη ότι η Αστυνομία δεν συγκέντρωσε στοιχεία που να δικαιολογούν καταχώρηση σε βάρος τους υπόθεσης σε Κακουργιοδικείο.

Ερωτήματα, πάντως, εγείρονται για την όλη υπόθεση. Αυτά έχουν να κάνουν με τα όσα φέρονται να υποστήριξαν οι δικηγόροι των δυο προσώπων, αλλά και με τις θέσεις της Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος Αζέρος και η 27χρονη Εσθονή φέρονταν να είχαν καταγγείλει στην Αστυνομία στις 25 Φεβρουαρίου ότι δυο πρόσωπα τους παρακολουθούσαν. Προβλήθηκε, μάλιστα, η θέση ότι είχαν καλέσει τον τηλεφωνικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης (112). Μια ημέρα αργότερα, όμως, συνελήφθησαν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις θέσεις της Αστυνομίας, εμπιστευτική πληροφορία που τέθηκε ενώπιόν της ανέφερε πως ο 28χρονος ήταν πράκτορας του Ιράν και καθοδηγείτο από Φρουρούς της Επανάστασης. Παρουσιαζόταν να έχει ταξιδέψει δυο φορές στο Ιράν εντός του 2025, ενώ από φυσική του παρακολούθηση προέκυπτε πως φωτογράφιζε κτηριακές εγκαταστάσεις ισραηλινών συμφερόντων στην Πάφο (μετέβη με την 27χρονη Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα).

Οι πληροφορίες της Αστυνομίας έφεραν τα δυο πρόσωπα κατά τη διαμονή τους σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, να έλαβαν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών συγκεκριμένων χώρων και από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι ανακριτές της υπόθεσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να απέστελλαν τις φωτογραφίες σε σύνδεσμό τους στο εξωτερικό.

Επιπλέον, διαβαθμισμένες πληροφορίες της Αστυνομίας Κύπρου συνέδεαν τον 28χρονο με συγκεκριμένο «εγκέφαλο» που είχε στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα για διενέργεια τρομοκρατικών ενεργειών υπέρ συμφερόντων του Ιράν. Ο 28χρονος φερόταν να είχε τον ίδιο χειριστή με τον 44χρονο Αζέρο με βρετανικό διαβατήριο που είχε τεθεί υπό σύλληψη στις 21/6/2025 πάλι στην Κύπρο και ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία και κατασκοπεία. Όπως αποκάλυψε στις 6 του περασμένου Νοεμβρίου ο «Φ» για τον τελευταίο, βρετανικές διωκτικές Αρχές είχαν υποβάλει επίσημο αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνεργασία στο πλαίσιο της υπόθεσης του 44χρονου.