Με τις προδικαστικές ενστάσεις ξεκίνησε σήμερα, η δικαστική διαδικασία της ιδιωτικής ποινικής δίωξης για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέλαβε ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης, ενώ ο Σάββας Μάτσας εξαιρέθηκε από τη διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, προτίθεται να καταθέσει ως μάρτυρας. Η διαδικασία, διακόπηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι χωρίς να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις όλων των δικηγορών στο στάδιο των προδικαστικών ζητημάτων και ορίστηκε στις 19 Μαρτίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε για άλλη μια φορά με εντάσεις από τις δύο πλευρές. Αρχικά, το λόγο πήρε ο δικηγόρος Λάρης Βραχίμης, ο οποίος ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για την πρόθεση του κ. Μάτσα να αποκαλύψει ενώπιον του Δικαστηρίου ότι δέχθηκε απειλές. Ζήτησε μάλιστα από τον Δικαστή να μην του δοθεί ο λόγος, λέγοντας ότι η υπεράσπιση δεν ενδιαφέρεται για τον λόγο για τον οποίο αποσύρθηκε από κατήγορος.

«Αισθάνεται ότι απειλείται η ζωή του», υποστήριξε ο Σ. Μάτσας – «Ψεύδεται», αντέτεινε η υπεράσπιση

Αφού προέκυψε σύγκρουση, το Δικαστήριο τελικά έδωσε τον λόγο στον κ. Μάτσα για να αποσαφηνίσει τα γεγονότα. Ο τελευταίος ανέφερε ότι κλήθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού, όπου του παραδόθηκε ενημερωτικό σημείωμα για απειλές κατά της ζωής του. Και μάλιστα, όπως είπε, αυτός είναι και ο δεύτερος λόγος που αποσύρθηκε από κατήγορος, γιατί αισθάνεται ότι απειλείται η ζωή του. Στο σημείο αυτό, ο κ. Βραχίμης εξέφρασε την θέση ότι το σημείωμα αυτό το ζήτησε ο ίδιος ο κ. Μάτσας, ο οποίος ψεύδεται και έκανε λόγο για υπονόμευση και καταφρόνηση της δικαιοσύνης. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση της δικηγόρου, Ανδριάνας Κλαΐδη, η οποία είπε ότι ο κ. Μάτσας έκανε καταγγελία στην Αστυνομία και ότι ζήτησε και εξασφάλισε το έγγραφο.

Κληθείς να τοποθετηθεί αν η απειλή έχει σχέση με την εν λόγω υπόθεση, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει. Ο κ. Βραχίμης επέμεινε στη θέση του ότι ο κ. Μάτσας ψεύδεται, υποστηρίζοντας ότι πήγε ο ίδιος στην Αστυνομία για να προβεί σε καταγγελία ότι απειλήθηκε μετά από σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο. «Καμία απειλή δεν διαπίστωσε η Αστυνομία. Κρατώντας αυτή τη βεβαίωση που αυτός ζήτησε να του δώσουν, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτό συνιστά καταφρόνηση του Δικαστηρίου και προσπάθεια να συμμετάσχει σε μια συνωμοσία υπονόμευσης της δικαιοσύνης που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια», είπε.

Εν τέλει, δόθηκε η άδεια αποχώρησης του κ. Μάτσα, με τον ίδιο ωστόσο να ζητά να παραμείνει στην αίθουσα για να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Μετά από διάφορες τοποθετήσεις και αφού ο Χρίστος Κληρίδης ανέφερε ότι η σωστή διαδικασία είναι πρώτα να προχωρήσουν στις απαγγελίες των κατηγοριών και να κληθούν να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι, ανέφερε ότι θα ζητήσει να προστεθούν μάρτυρες στο κατηγορητήριο και πως είναι έτοιμος να αγορεύσει.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι έθεσαν στις προδικαστικές τους ενστάσεις ζήτημα που αφορά τη μη αποκάλυψη του μαρτυρικού υλικού, αναφέροντας ότι, παρά τις ρητές οδηγίες του Δικαστηρίου στις προηγούμενες διαδικασίες, αυτό δεν έγινε. Όπως είπαν, η μη κοινοποίηση του μαρτυρικού υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 7Α της Ποινικής Δικονομίας, έχει σοβαρές επιπτώσεις και ζήτησαν να τερματιστεί η δίωξη. Η μη αποκάλυψη του μαρτυρικού υλικού προβλέπει ότι γίνεται εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων και υπό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της δίκαιης δίκης. Όσον αφορά τον ρόλο του κ. Μάτσα, ανέφεραν ότι αυτός υπέγραψε και κατέθεσε το κατηγορητήριο, ενώ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της ποινικής έρευνας.

Ο κ. Μάτσας είναι το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη σύνταξη και καταχώρηση του κατηγορητηρίου, έχοντας συλλέξει καταθέσεις, μαρτυρίες και έγγραφα που οδήγησαν στο τελικό πόρισμα, όπως ανέφερε η κ. Κλαίδη τονίζοντας ότι έχει προσωπικό συμφέρον να βεβαιώσει το πόρισμά του. «Είναι η θέση μας ότι παραβιάζονται οι Αρχές Δικαίου».

Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι δικηγόροι, κάνοντας λόγο για θέμα δίκαιης δίκης, κατάχρησης της διαδικασίας και επιμόλυνσης της μαρτυρίας. Ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού εγείρει ζήτημα μεροληψίας της Κατηγορούσας Αρχής, παραπέμποντας στην υπόθεση Πινοσέτ. Εγείρε θέματα που αφορούν τον διπλό ρόλο του κ. Μάτσα, ο οποίος ενεργούσε ταυτόχρονα ως ανακριτής και ως κατήγορος, συντάσσοντας το κατηγορητήριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικειμενική μεροληψία, παραπέμποντας σε αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Ζήτησε την κατάργηση του κατηγορητηρίου και αναστολή της υπόθεσης των κατηγορουμένων.

Ο κ. Λάρης Βραχίμης έκανε λόγο για μια πρωτόφαντη υπόθεση προσπάθειας υποσκάψης της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ταλαιπωρούνται και διασύρονται οι κατηγορούμενοι, καθώς κλήθηκαν να διερευνήσουν μια υπόθεση προφανώς αυτοκτονίας, όπως βεβαιώθηκε από κάθε έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Επιπλέον, επισήμανε ότι, παρά τις σαφείς οδηγίες που δόθηκαν από το Δικαστήριο και την τελευταία προθεσμία για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού μέχρι τις 9 Μαρτίου, παρέλειψαν να του παραδώσουν τη γραπτή υπογεγραμμένη μαρτυρία της παραπονούμενης, καθώς και τη σύνοψη της μαρτυρίας των υπόλοιπων μαρτύρων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναμένονταν να καταθέσουν στο Δικαστήριο ή τα ζητήματα που θα έπρεπε να ερωτηθούν.

Ο Χριστάκης Καπηλιώτης, ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του έθεσε ζήτημα όπως εξεταστεί η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος ενημέρωσε τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, που εκπροσωπεί την οικογένεια και συνυπογραφεί το κατηγορητήριο, ότι δεν συναινεί στο διορισμό ανεξάρτητων δικηγόρων ως κατήγορο και δεν συναινεί στην ποινική δίωξη οποιοδήποτε. Άλλο ένα προδικαστικό ζήτημα ήταν το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που απεβίωσε ο Θανάσης Νικολάου, το οποίο καθιστά τη διαδικασία αυτή καταχρηστική και ως τέτοια θα πρέπει να σταματήσει από το Δικαστήριο.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο Ανδρέας Ιατρόπουλος, τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ο Νίκος Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, ο Χριστάκης Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνος Υπαίθρου, και ο Χριστάκης Καπηλιώτης, τότε υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

