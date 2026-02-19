Ενέκρινε το αίτημα αναβολής της σημερινής το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού όπου βρίσκεται ενώπιον του η ιδιωτική ποινική υπόθεσηςμ για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου. Νωρίτερα, ο δικηγόρος Σάββας Μάτσας ζήτησε να εξαιρεθεί από την Κατηγορούσα Αρχή προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας, ενώ νέος δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει την Κατηγορούσα Αρχή, θα είναι ο Χρίστος Κληρίδης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν δηλώσει ετοιμότητα να θέσουν τις προδικαστικές ενστάσεις τους, το Δικαστήριο ενέκρινε τελικά την αναβολή λόγω της αλλαγής δικηγόρων και όρισε νέα διαδικασία για τις 13 Μαρτίου.

Ο δικαστής ανέφερε ότι θα δοθεί χρόνος στον κ. Κληρίδη και τόνισε ότι είναι η τρίτη φορά που το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί το Δικαστήριο. Παράλληλα έδωσε οδηγίες ώστε να παραδοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό μέχρι τις 9 Μαρτίου, το οποίο αφορά τις γραπτές δηλώσεις και τον κατάλογο μαρτύρων, υπενθυμίζοντας ότι το κατηγορητήριο αφορά γεγονότα που αφορούν περίοδο 20 ετών.

Το Δικαστήριο κάλεσε τους δικηγόρους να ετοιμάσουν κατάλογο με τα παραδεκτά γεγονότα, στα οποία περιλαμβάνονται και δηλώσεις του κ. Μάτσα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Νωρίτερα, οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν εγείρει ένσταση στην αναβολή της διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Στο πλαίσιο των αγορεύσεών τους, ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού παρέδωσε στο Δικαστήριο δέσμη με εκτυπωμένα δημοσιεύματα, τα οποία αφορούν δηλώσεις του κ. Μάτσα αλλά και έγγραφο που τεκμηριώνει τον διορισμό του ως ποινικού ανακριτή.

Ο δικηγόρος Λάρης Βραχίμης επανήλθε στο θέμα του μαρτυρικού υλικού, αναφερόμενος στον όγκο του και επισημαίνοντας ότι έχει παραληφθεί υλικό πολύ μικρότερο από αυτό που είχε αναφέρει ο κ. Μάτσας, για περίπου 6.000 σελίδες, υποστηρίζοντας ότι υπολείπονται άλλες 3.000 σελίδες.

Από την πλευρά του, ο Χριστάκης Καπηλιώτης αναφέρθηκε στα έξοδα της παρούσας διαδικασίας.