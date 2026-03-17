Μια σοβαρή υπόθεση ενδεχόμενης αυθαιρεσίας σε μια από τις πιο ευαίσθητες παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου, το Λατσί, φέρνει στο φως η κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών, με την πλευρά του ιδιοκτήτη, ωστόσο, να κάνει λόγο για «άνιση μεταχείριση» και στοχοποίηση.

Μετά από καταγγελίες για επέκταση εστιατορίου πάνω στην άμμο, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι τοπικές αρχές πέρασαν στην αντεπίθεση. Οι εργασίες, που ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, αφορούσαν σύμφωνα με τις αρχές την κατασκευή τσιμεντένιας επέκτασης 12 μέτρων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έδωσε ρητές οδηγίες στην Έπαρχο Πάφου για άμεση παρέμβαση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, σήμερα, κλιμάκιο της Επαρχιακής Διοίκησης και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου μετέβη στο σημείο για την επίδοση επίσημης ειδοποίησης διακοπής εργασιών.

Όταν το κλιμάκιο της Επαρχιακής Διοίκησης και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών έφτασε στο σημείο, ήρθε αντιμέτωπο με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραλάβει την επίσημη ειδοποίηση που τον καλούσε να άρει άμεσα τις παρανομίες.

Οι λειτουργοί προχώρησαν στην τοιχοκόλληση της ειδοποίησης στο υποστατικό, καθιστώντας την και επίσημα εκτελεστή.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του ιδιοκτήτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα.

Απέναντι στις κινήσεις των αρχών, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Νέστορας Νεοφύτου, ξέσπασε μιλώντας στο philenews δηλώνοντας πως θεωρεί τον εαυτό του θύμα επιλεκτικής ευαισθησίας των αρχών.

«Με πνίγει το δίκαιο. Μου “έβαλαν πόστα” επειδή είμαι αδελφός πολιτικού (σ.σ. Αβέρωφ Νεοφύτου). Γιατί δεν υπάρχει ισονομία; Ας κυνηγήσουν και όλους τους υπόλοιπους που παρανομούν στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την καταγγελία σε ζηλοφθονία.

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία και διέψευσε κατηγορηματικά τη χρήση μπετόν στην παραλία. Εξήγησε ότι οι εργασίες αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου για υπαίθρια εστίαση (πλακόστρωτο κόστους €40.000) με σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών.

Σημείωσε πως υπάρχει καθεστώς ανοχής από την τοπική αρχή μέχρι την τελική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, ενώ οι εστιάτορες πληρώνουν τέλη ύψους €3 ανά τ.μ.

Χαρακτήρισε υπερβολική την κινητοποίηση 8 λειτουργών (4 ΕΟΑ, 3 Επαρχιακή Διοίκηση και 1 Τμήμα Περιβάλλοντος), υποστηρίζοντας ότι η σημερινή επιθεώρηση κόστισε στο κράτος €1.000 για τη διερεύνηση μιας καταγγελίας.

Παρά τις εξηγήσεις του ιδιοκτήτη, το Υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζεται ανένδοτο. Ήδη καταρτίζεται ομάδα Τεχνικών Υπηρεσιών για το ξήλωμα των κατασκευών, με το κόστος της επιχείρησης να μετακυλίεται στον ιδιοκτήτη αν δεν συμμορφωθεί άμεσα.

Από την πλευρά του, ο κ. Νεοφύτου ήταν σαφής στην απάντησή του προς τους λειτουργούς: «Δεν θα τα χαλάσω». Μάλιστα, τους κάλεσε να τον ενημερώσουν για την ημέρα που θα έρθουν τα συνεργεία κατεδαφίσεων, ώστε να καλέσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αποδείξει την «άνιση μεταχείριση».

«Έχουμε όλοι παράνομες πέργολες και κατασκευές. Ας έρθουν να τις κατεδαφίσουν σε όλους, όχι μόνο σε μένα», κατέληξε, ζητώντας από τους αρμόδιους να εφαρμόσουν το νόμο οριζόντια και όχι επιλεκτικά.