Ποινική υπόθεση διερευνάται σε βάρος 35χρονης αλλοδαπής μητέρας, για αδικήματα που αφορούν την έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και για κοινή επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο πατέρας του βρέφους προέβη σε καταγγελία πριν από λίγες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η 35χρονη σύντροφός του, ταρακούνησε το βρέφος τους και το έριξε στον καναπέ μετά από συζήτηση που είχαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ταράχθηκε και αναστατώθηκε από την επίθεση.

Αμέσως μετά την καταγγελία, μέλη της Αστυνομίας και αρμόδιος λειτουργός παρέλαβαν το βρέφος και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρική εξέταση. Το παιδί κρατήθηκε για νοσηλεία προληπτικά και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χθες έλαβε εξιτήριο και βρίσκεται πλέον με τον πατέρα του.

Σε βάρος της μητέρας του βρέφους έχει εξασφαλιστεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, η Αστυνομία φέρεται να εξετάζει πληροφορίες που την θέλουν να έχει κτυπήσει το βρέφος με τα χέρια, κατά το πρόσφατο παρελθόν.