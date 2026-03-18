Δικαστική δικαίωση με προεκτάσεις για την ανώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου, η οποία τον Απρίλιο του 2022 είχε καταγγείλει στην Αστυνομία τον εν αργία -πλέον- δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος και τον πρώην δημοτικό γραμματέα, Θέμη Φιλιππίδη, για υποθέσεις κακοδιαχείρισης στο Δήμο Πάφου.

Ο λόγος για την ανώτερη λειτουργό δημοτικής υπηρεσίας, Κάτια Κωνσταντινίδου. Την Δευτέρα το Διοικητικό Δικαστήριο τη δικαίωσε για δεύτερη φορά, κρίνοντας παράνομη και την απόλυσή της στις 23.05.2024.

Από χθες, λοιπόν, επανήλθε στα καθήκοντά της και μάλιστα θα πρέπει να αποζημιωθεί για μισθοδοσία 2,5 ετών, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που απώλεσε τα μισθοδοτικά της δικαιώματα λόγω των δυο παράνομων απολύσεών της.

Η προηγούμενη της απόλυση ήταν τον Μάιο του 2022. Ακολούθησε και τότε προσφυγή της στο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο την είχε δικαιώσει στις 19/12/2022 (σ.σ. παράτυπη τήρηση πρακτικών από νομικό σύμβουλο του Δήμου) ακυρώνοντας την απόφαση για τερματισμό των υπηρεσιών της.

Σε ό,τι αφορά την προχθεσινή απόφαση, το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχθηκε τον τέταρτο λόγο με τον οποίο οι δικηγόροι της κ. Κωνσταντινίδου επιχείρησαν να προσβάλουν την παράνομη απόλυση της. Συγκεκριμένα η Δικαστής Αριάδνη Ζερβού κατέληξε πως η αιτήτρια «βάσιμα διαμαρτύρεται για παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, που επηρέασε τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αιτιολογώντας το Δικαστήριο την απόφασή του να κάνει αποδεκτό τον τέταρτο λόγο ακύρωσης, αναδεικνύει και θέμα καταγγελιών που είχε κάνει η κ. Κωνσταντινίδου κατά του εν αργία δημάρχου (για σωματική βία) και κατά του πρώην δημοτικού γραμματέα για εργασιακό εκφοβισμό.

Συγκεκριμένα στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι ο δήμαρχος και ο δημοτικός γραμματέας υπό τα δεδομένα δεν έπρεπε να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησής της που οδήγηση στην απόλυσή της.

Σημειώνεται, ανάμεσα σ΄ άλλα: «(…)Εν προκειμένω δεν διαπιστώνεται τεταμένη απλώς υπηρεσιακή σχέση της αιτήτριας με τον Δημοτικό Γραμματέα και τον Δήμαρχο. Η αιτήτρια, εκτός από τη διαμαρτυρία για τη δυσμενή αξιολόγησή της και τα διάφορα παράπονα που εξέφρασε για υπηρεσιακά θέματα, είχε προχωρήσει, όπως κατ’ επανάληψη έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συγκεκριμένες καταγγελίες στην Αστυνομία, αναφορικώς με κατ’ ισχυρισμό εργασιακό εκφοβισμό, επαναλαμβανόμενη άσκηση ψυχολογική βίας αλλά και περιστατικό κατ’ ισχυρισμό άσκησης σωματικής βίας από τον Δήμαρχο. Επιπρόσθετα, είχε καταγγείλει στην Αστυνομία την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και/ή αδικημάτων διαφθοράς, τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον Δημοτικό Γραμματέα. Το αποτέλεσμα των εν λόγω καταγγελιών ουδέποτε διερευνήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε κατά το στάδιο λήψης της αρχικής απόφασης για τερματισμό του υπό δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας, ούτε κατά την επανεξέταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο περιορίστηκε στην παραπομπή των ευπαιδεύτων δικηγόρων του στη σχετική νομολογία ως προς τις τεταμένες υπηρεσιακές σχέσεις, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα ή έστω να ερωτήσει επί του θέματος τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Γραμματέα».

Για την κ. Κωνσταντινίδου εμφανίστηκε η δικηγόρος Ξένια Ευγενίου, για «Ανδρέας Σ. Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε.).

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» η κ. Κωνσταντινίδου είχε κάνει καταγγελία με τέσσερις πτυχές σε βάρος του δημάρχου και του δημοτικό γραμματέα στο ΤΑΕ Πάφου τον Απρίλιο του 2022. Ο φάκελος της υπόθεσης που διερεύνησε η Αστυνομία παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Ιανουαρίου.