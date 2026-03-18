Επίσκεψη στο εργοτάξιο όπου ανεγείρεται το νέο αρχαιολογικό Μουσείο (έναντι της Βουλής των Αντιπροσώπων) πραγματοποιεί αύριο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. Σκοπός της επίσκεψης είναι να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών, σε συνάρτηση βεβαίως, με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια σχετικά πρόσφατης συνεδρίας ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών και Έργων είχε αναφερθεί πως ο εργολάβος διεκδικεί καθυστερήσεις 500 ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews και με βάση τις εκτιμήσεις υπηρεσιακών, οι απαιτήσεις κρίνονται εξωπραγματικές, αν και φαίνεται πως κάποια από τα αιτήματα κρίνονται δικαιολογημένα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το σκηνικό δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Υπενθυμίζεται, πως οι εργασίες άρχισαν στις 9 Ιανουαρίου 2023 και αναμενόταν να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2026. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων η όλη διαδικασία θα παραταθεί για αρκετούς μήνες.

Σημειώνεται ότι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει 18μηνη περίοδος για την ολοκλήρωση των μουσειογραφικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς και εγκατάστασης των εκθεμάτων, οπόταν η παράδοση του Μουσείου αναμενόταν να γίνει σε 60 μήνες και συγκεκριμένα το 2028. Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ανατραπεί.

Το Μουσείο, συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων υπογείων), ανεγείρεται σε οικόπεδο 40.000 τ.μ.

Θα περιλαμβάνει μόνιμους εκθεσιακούς χώρους 5.500 τ.μ., που θα φιλοξενούν γύρω στις 6.500 αρχαιότητες, χώρους περιοδικών εκθέσεων 1.000 τ.μ., χώρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., υπόγειους χώρους στάθμευσης, αποθήκες αρχαιοτήτων 5.000 τ.μ, εστιατόριο, καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, γραφεία, πωλητήριο/ art shop και εκτενή τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων. Στα έργα τοπιοτέχνησης θα περιλαμβάνεται και δημόσια πλατεία με σιντριβάνι, η οποία θα σηματοδοτήσει και θα αναβαθμίσει τη νέα, βελτιωμένη εικόνα του αστικού κέντρου. Με βάση τη σύμβαση κατασκευής, το κόστος ανέρχεται στα €143.924.216.

Στη σημερινή επίσκεψη κλήθηκαν να παραστούν η υφυπουργός Πολιτισμού, ο γενικός διευθυντής του ιδίου υφυπουργείου, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η γενική διευθύντρια του υπουργείου Μεταφορών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων και εκπρόσωποι των εταιρειών Cyfield και Αδελφοί Ιακώβου.