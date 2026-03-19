Στις 18 Μαρτίου 2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών τριών Βρετανών επιβατών, δύο γυναικών ηλικίας 36 και 42 ετών και ενός άνδρα 47 ετών, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν προς το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις αποσκευές τους υπήρχαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων χωρίς τις προβλεπόμενες σημάνσεις για τη βλαβερότητα της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές της 36χρονης βρέθηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων, στις αποσκευές της 42χρονης επίσης 65 κούτες, ενώ στις αποσκευές του 47χρονου εντοπίστηκαν 61 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Οι τρεις επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές τους κατασχέθηκαν. Η 36χρονη αφέθηκε αργότερα ελεύθερη μετά την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού με καταβολή 3.000 ευρώ. Η 42χρονη και ο 47χρονος θα παρουσιαστούν σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, με αίτημα έκδοσης διατάγματος τετράήμερης κράτησης για διευκόλυνση του ανακριτικού έργου του Τελωνείου Πάφου.